Další výhra v kvalifikaci na MS. Češky daly čtyři góly, ale zranila se Khýrová

  19:32
České fotbalistky uzavřely dubnový reprezentační sraz další suverénní výhrou. Ve čtvrtém zápase kvalifikace o mistrovství světa ve své skupině B1 porazily Černou Horu 4:1. Na stadionu v Nikšiči se trefila kapitánka Cahynová, Khýrová, Dubcová z penalty a také nová tvář Švíbková. Útočnice rakouského Lince si tak hned v prvním startu v národním týmu připsala premiérový gól. V závěru si však po tvrdém zákroku zranila kotník opora Khýrová.
Fotogalerie4

Debutantka v reprezentaci Andrea Švíbková (vpravo) se raduje ze svého gólu proti Černé Hoře spolu s Andreou Staškovou. | foto: Pavel Jiřík/FAČR

Češky tak vedou s 10 body svou skupinu o skóre před Walesem, který uspěl v Albánii. Tým trenérky Klimkové je neporažený, ztratil jen domácí remízou 2:2 s Walesem.

„Máme tři body, úkol splněn. Ale určitě jsme nechtěly dostat gól a chtěly jsme jich nastřílet víc. Víme, že na konci může rozhodnout o první místě v tabulce i skóre,“ řekla po zápase trenérka Jitka Klimková.

„Pochválit musím střídající hráčky, které jakmile přišly na hřiště, byly cítit. A gól Andrey Švíbkové? Nejlepší možný start. Už na trénincích v Praze ukazovala kvalitu a gól byl třešinka na dortu,“ dodala Klimková.

Boj o postup na mistrovství světa 2027, které hostí Brazílie, bude pokračovat 5. června, kdy Češky přivítají v Praze na stadionu Viktorie Žižkov Albánii. O čtyři dny později hrají rozhodující duel o první místo skupiny ve velšském Cardiffu. První příčka by jim zajistila přímý postup do Ligy A i lepší vyhlídky pro baráž o světový šampionát.

Trenérka Klimková poslala do zápasu v Nikšiči stejnou sestavu, která v úterý v Chomutově přehrála Černou Horu suverénně 5:0. V brance byla Lukášová, gólmanka AS Řím, čtyřčlennou obranu šéfovaly Sonntagová s Pochmanovou a na hrotu útoku se pohybovala slávistka Cvrčková. V týmu soupeřek opět nechyběla její spoluhráčka ze Slavie Nadja Stanovičová.

Ale stejně jako v Chomutově Černohorky dlouho odolávat nevydržely. V 7. minutě využily pěknou akci, kdy se po ose Černá – Cvrčková – Khýrová prosadila střelou k tyči zpoza vápna kapitánka Cahynová.

Ve 24. minutě bylo srovnáno. Unikající Kučovou faulovala Bartoňová a kapitánka Bulatovičová srovnala z penalty na 1:1. O deset minut později si Češky vzaly vedení zpět. Černá vybídla na levé lajně svou spoluhráčku a spolubydlící Khýrovou a ta se trefila levačkou do boční sítě.

Ve druhé půli šla do akce Andrea Švíbková, útočnice Lince. Připsala si svůj první start v reprezentaci a vzápětí i první gól, když se dobře zorientovala ve vápně a balon od Khýrové z otočky poslala do sítě – 3:1.

„Změnily jsme rozestavení, což nám pomohlo, ale hlavně nám pomohla ta nová energie na hřišti. I když to nebylo naše nejpovedenější utkání a pouštěly jsme zbytečně soupeřky do šancí, zvládly jsme to,“ hodnotila trenérka Klimková.

Češky přidaly další branku. Domácí Kučová, která v první půli vybojovala penaltu, ji ve druhé zavinila a Dubcová dala v 70. minutě ranou pod břevno na 4:1.

Už to vypadalo, že odbije pátá, jenže gól hlavou Pochmanové rozhodčí neuznala kvůli údajnému faulu české stoperky.

Základní sestava Česka proti Černé Hoře.

Vypadalo to na další pohodlnou výhru, jenže přišla kaňka. Utkání nedohrála křídelnice Khýrová. Po ostrém skluzu střídající Čadenovičové, která byla na hřišti sotva minutu, odkulhala česká hráčka s pomocí lékařů ze hřiště. Vazy v kotníku dostaly co proto.

Faul na červenou? Podle rozhodčí nikoli, vytáhla žlutou. Ale kdyby byl na utkání VAR, tak by šel domácí tým nejspíš do deseti.

Fotbalistky se v reprezentaci sejdou až v červnu. Nyní pokračuje česká liga, v níž Sparta vede o pět bodů před Slavií. Zbývají poslední čtyři kola. Slávistky přivítají v neděli 26. dubna doma v Horních Měcholupech od 12:30 Slovan Liberec, sparťanky hrají od 14:00 na Slovácku. Bude u toho i Khýrová?

Kvalifikace mistrovství světa fotbalistek

Evropská část

Skupina B1 (Nikšič):
Černá Hora - Česko 1:4 (1:2)
Branky: 24. Bulatovičová z pen. - 7. Cahynová, 38. Khýrová, 66. Švíbková, 70. Dubcová z pen.

Sestava Česka: Lukášová - Stárová, Sonntagová, Pochmanová, Bartoňová (46. Střížová) - Dubcová, Cahynová (64. Kotrčová), Černá - Polášková (46. Švíbková), Cvrčková (64. Stašková), Khýrová (84. Krejčířová). Trenérka: Klimková.

Albánie - Wales 0:1 (0:1)

Tabulka:

1.Česko431016:410
2.Wales431013:310
3.Albánie41033:113
4.Černá Hora40043:170
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

