Češi poprvé trénovali v Herningu. Kam s Nečasem? Elitní trojice zatím jasná

Hokejky na rameno a hurá do haly! Obránce Libor Hájek míří na první trénink národního týmu v Herningu. | foto: Dan Hübsch, MAFRA

Hlavní česká hvězda se na přihlížející pousmála a zaplula do útrob malinkého zimáku. Čeští hokejisté musejí do Kvik areny přejíždět z hlavního stadionu Jyske Bank Boxen, ve voze to zabere asi deset minut.

Podobně to fungovalo už před dvěma lety v lotyšské Rize, naopak loni v Praze organizátoři přichystali tréninkový led hned vedle O 2 areny, takže se nikam jezdit nemuselo.

Nejprve tradičně krátké rozbruslení a protáhnutí, pak už ale trenéři národní tým nešetřili. Jejich svěřenci trénovali rychlé protiútoky, lehce se zapojovali i asistenti Tomáš Plekanec s Markem Židlickým, kteří nahazovali puky a pak alespoň propagačně bránili třeba rozjetého Pastrňáka.

A jak Češi trénovali? Brankáři:

Vejmelka, Vladař, Kořenář Útok zleva doprava:

Červenka – Sedlák – Pastrňák

Voženílek – Špaček – Zadina

Lauko – Kondelík – Flek

Beránek – Kodýtek – Stránský/Klapka Obrana:

Krejčík – Hronek

Pyrochta – Špaček

Hájek – Kundrátek

Gazda – Ticháček

Jasné je, že trenéři musejí vymyslet, kam s dalším útočným esem Martinem Nečasem. Ten se k reprezentaci připojí ve čtvrtek odpoledne, trénink s týmem ještě nestihne, ale dá se předpokládat, že ho trenéři budou chtít hned v pátek proti Švýcarsku.

Elitní přesilová formace se na ledě sešla ve složení: Červenka, Sedlák, Stránský, Pastrňák a Hronek. Tady se dá předpokládat, že Nečas nahradí právě Stránského.

Druhá přesilovka na led naskakovala se stabilní čtveřicí M. Špaček, Zadina, Klapka, Beránek a z beků se střídali Krejčík a D. Špaček.

Podívejte se na příjezd hokejistů:

