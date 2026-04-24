Olympique bojuje o třetí příčku, která zaručuje účast v Lize mistrů. A Šulce nutně potřebuje.
„Na návratu jsem tvrdě pracoval, především s osobním fyzioterapeutem i s lidmi v klubu,“ řekl.
První svalové zranění utrpěl v únoru a těsně před březnovou baráží o šampionát se stihl uzdravit. V dodatečné kvalifikaci absolvoval proti Irsku a Dánsku celkem 215 minut, což po měsíční pauze bylo pro jeho tělo zřejmě příliš.
Jakmile nastoupil za klub, znovu se zranil. Trenér české reprezentace Miroslav Koubek se podivil, že ho Lyon proti Angers hned nasadil. Ale lze se trenérovi Fonsecovi divit, když je Šulc pro Olympique stejně důležitý jako pro národní mužstvo?
Od té doby uplynuly tři týdny. „Bylo to trochu jiné svalové zranění, těžko se to popisuje,“ říkal Šulc.
V minulém kole Lyon překvapivě vyhrál na stadionu lídra Paris St. Germain (2:1). „Bohužel jsem se musel dívat jen v televizi, ale vítězství bylo fantastické. Cítil jsem, jak tvrdě tým během utkání dřel. Bylo to pro nás v tabulce klíčové vítězství,“ řekl Šulc.
„Veřejně jsme to neřekli, ale od začátku jsme mířili na Ligu mistrů. Vítězství v Paříži je v tomto ohledu skvělé.“
Znovu poděkoval, jak ho fanoušci v Lyonu po loňském příchodu z Plzně přijali. „Je úžasné cítit všechnu tu přízeň, jsem za to tak vděčný. Nečekal jsem, že se všechno stane tak rychle. Trenér odvedl skvělou práci, hodně jsem se naučil a hodně se zlepšil. Nebylo to samozřejmé, protože fotbal v České republice je mnohem méně náročný,“ srovnával.
Došlo i na mistrovství světa. „Když se podívám na naši skupinu, myslím, že můžeme skončit první nebo druzí,“ připomněl soupeře Mexiko, Jižní Koreu a Jihoafrickou republiku.
„Proti Mexiku to pro nás je obrovský zápas. Bude to těžké, zvlášť když budeme hrát v Guadalajaře a v Mexiko City v nadmořské výšce kolem 2000 metrů. Pro mou zemi je účast na takové akci výjimečná. Samozřejmě si na ní chci zahrát, ale to neznamená, že se budu držet zpátky s Lyonem,“ ujistil Šulc.