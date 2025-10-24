ONLINE: Rijeka - Sparta 0:0, Kuchta obešel soupeře, ale pálí pouze do tyče

Zkrácený zápas na pětačtyřicet minut. Sparťanští fotbalisté dohrávají své druhé utkání v Konferenční lize. V Rijece se začíná od 46. minuty za bezbrankového stavu a ve zcela jiných podmínkách než ve čtvrtek večer. Průběh můžete od 16.00 sledovat v online reportáži.

Fotbalisté Sparty se v Chorvatsku připravují na zápas Konferenční ligy. | foto: Reuters

Zapomeňte na čtvrteční večer. Jako by se na stadionu Rujevica vůbec nic nestalo. Jen sparťanský středopolař Mannsverk si z předčasně ukončeného duelu odnesl žlutou kartu. Jinak nic.

Trenér Priske udělal do páteční „dohrávky“ dvě změny, které se budou počítat jako klasické střídání. Na rozcvičení chybí právě Mannsverk a Suchomel, místo nich do hry půjdou Kairinen a Ryneš. Domácí nasadili útočníka Adu-Adjeie.

Anglický sudí Jones utkání ve čtvrtek přerušil kvůli klimatickým podmínkám a nezpůsobilému terénu. Poprvé hru zastavil ve třinácté minutě na víc než dvě hodiny. Poté se dvaatřicet minut první půle dohrálo, ale s fotbalem to nemělo nic společného.

Na hřišti zůstávaly obrovské plochy stojaté vody, která během průtrže nestačila drenážním systémem odtéct.

Nad pátečním ránem se počasí zlepšilo, přestalo pršet. A i když se v poledne nad městem přehnala bouřka a voda po silném dešti opět zaplavila ulice, hřiště do doby výkopu druhé půle stihlo přívaly odvést.

Konferenční liga
2. kolo 24. 10. 2025 16:00
zápas probíhá
HNK Rijeka HNK Rijeka : AC Sparta Praha AC Sparta Praha 0:0 (0:0)
Sestavy:
Zlomislić (C) – Oreč, Majstorović, Husić, Devetak – Petrovič, Ndockyt – Thaqi, Fruk, Lasickas – Čop (46. Adu-Adjei).
Sestavy:
Vindahl – Ševínský, Sørensen (C), Zelený – Preciado, Vydra, Mannsverk (46. Kairinen), Suchomel (46. Ryneš) – Birmančević, Kuchta, Rrahmani.
Náhradníci:
Kovać, Todorović – Kitin, Gojak, Menalo, Vignato, Dantas, Butić, Bogojević, Jurić, Bodetić.
Náhradníci:
Rodriguez, Surovčík – Kadeřábek, Eneme, Mercado, Uchenna, Panák, Milla, Kuol.
Žluté karty:
Žluté karty:
36. Mannsverk, 47. Sørensen

Rozhodčí: Jones – Betts, Davies (vš. Anglie)

