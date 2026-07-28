Italové sází na ozkoušeného. Národní tým převezme trenér Mancini

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  16:03aktualizováno  16:03
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Trenér italských fotbalistů Roberto Mancini během barážového utkání o...

Trenér italských fotbalistů Roberto Mancini během barážového utkání o mistrovství světa proti Severní Makedonii | foto: AP

Roberto Mancini, trenér saúdskoarabské fotbalové reprezentace, během osmifinále...
Roberto Mancini, trenér saúdskoarabské fotbalové reprezentace, během osmifinále...
Roberto Mancini, trenér italské fotbalové reprezentace.
Trenér italských fotbalistů Roberto Mancini.
18 fotografií
Trenér Roberto Mancini znovu povede italskou fotbalovou reprezentaci. Informoval o tom svazový šéf Giovanni Malago. Jednašedesátiletý kouč u národního týmu působil už v letech 2018 až 2023, v roce 2021 s ním vyhrál mistrovství Evropy.

Mancini u reprezentace nahradil Gennara Gattusa. Po konci u italských fotbalistů vedl Saúdskou Arábii, naposledy působil na lavičce katarského týmu Al Sadd. Dříve trénoval i římské Lazio, milánský Inter, Manchester City či Galatasaray Istanbul. „Věřím, že nejlepší osobou na pozici hlavní trenéra je Roberto Mancini,“ prohlásil Malago.

Technickým ředitelem svazu bude Claudio Ranieri. Čtyřiasedmdesátiletý dlouholetý trenér se funkce ujal místo Paola Maldiniho, který po dvou týdnech rezignoval kvůli neshodám ohledně výběru reprezentačního kouče.

„Potřeboval jsem někoho, s kým jsem se mohl poradit ohledně výběru trenéra, protože bez tohoto společného názoru by moje argumenty neměly velkou váhu. Dnes máme nového trenéra a nového technického ředitele italské reprezentace,“ uvedl Malago.

Kandidátem na uvolněný post po Gattusovi byl Andrea Pirlo. Kouč dubajského klubu United FC v pondělí na instagramu uvedl, že svaz s ním jednání ukončil. Důvodem byly jeho obchodní vazby na ruskou sázkovou společnost Fonbet. Kvůli neshodám kolem výběru kouče po dvou týdnech rezignoval na funkci technického ředitele bývalý slavný obránce Paolo Maldini.

Trenér italských fotbalistů Roberto Mancini během barážového utkání o mistrovství světa proti Severní Makedonii
Roberto Mancini, trenér saúdskoarabské fotbalové reprezentace, během osmifinále Asijského poháru proti Koreji udílí pokyny přes tlumočníka záložníkovi Mohamedu Kannovi.
Roberto Mancini, trenér saúdskoarabské fotbalové reprezentace, během osmifinále Asijského poháru proti Koreji.
Roberto Mancini, trenér italské fotbalové reprezentace.
18 fotografií

Gattuso skončil po nezdaru v play off o postup na světový šampionát. Čtyřnásobní mistři světa chyběli na závěrečném světovém turnaji potřetí za sebou. Nabídku trénovat italskou reprezentaci dostali i Pep Guardiola a Carlo Ancelotti, oba ji odmítli.

Itálie oznámila nového trenéra ve stejný den jako Francie. Zemi galského kohouta povede mistr světa z roku 1998 Zinédine Zidane, který byl pět let bez angažmá.

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