Italové sází na ozkoušeného. Národní tým převezme trenér Mancini

Mancini u reprezentace nahradil Gennara Gattusa. Po konci u italských fotbalistů vedl Saúdskou Arábii, naposledy působil na lavičce katarského týmu Al Sadd. Dříve trénoval i římské Lazio, milánský Inter, Manchester City či Galatasaray Istanbul. „Věřím, že nejlepší osobou na pozici hlavní trenéra je Roberto Mancini,“ prohlásil Malago.
Technickým ředitelem svazu bude Claudio Ranieri. Čtyřiasedmdesátiletý dlouholetý trenér se funkce ujal místo Paola Maldiniho, který po dvou týdnech rezignoval kvůli neshodám ohledně výběru reprezentačního kouče.
„Potřeboval jsem někoho, s kým jsem se mohl poradit ohledně výběru trenéra, protože bez tohoto společného názoru by moje argumenty neměly velkou váhu. Dnes máme nového trenéra a nového technického ředitele italské reprezentace,“ uvedl Malago.
Kandidátem na uvolněný post po Gattusovi byl Andrea Pirlo. Kouč dubajského klubu United FC v pondělí na instagramu uvedl, že svaz s ním jednání ukončil. Důvodem byly jeho obchodní vazby na ruskou sázkovou společnost Fonbet. Kvůli neshodám kolem výběru kouče po dvou týdnech rezignoval na funkci technického ředitele bývalý slavný obránce Paolo Maldini.
Gattuso skončil po nezdaru v play off o postup na světový šampionát. Čtyřnásobní mistři světa chyběli na závěrečném světovém turnaji potřetí za sebou. Nabídku trénovat italskou reprezentaci dostali i Pep Guardiola a Carlo Ancelotti, oba ji odmítli.
Itálie oznámila nového trenéra ve stejný den jako Francie. Zemi galského kohouta povede mistr světa z roku 1998 Zinédine Zidane, který byl pět let bez angažmá.