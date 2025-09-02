Robinho zůstává za znásilnění ve vězení, soud zamítl jeho žádost o propuštění

Jednačtyřicetiletý Robinho je od loňského března ve vězení Tremembé zhruba 150 km od Sao Paula. Odsouzen byl v roce 2017 v Itálii za to, že čtyři roky předtím v době působení v AC Milán znásilnil společně s dalšími pěti muži na diskotéce albánskou dívku slavící 23. narozeniny.
Brazílie své občany do zahraničí nevydává, proto Itálie v roce 2022 požádala brazilské úřady, aby si někdejší útočník Realu Madrid nebo Manchesteru City odseděl trest ve vlasti. Brazilský soud s tím souhlasil. Robinho vždy trval na své nevině a tvrdil, že k sexu se ženou došlo se vzájemným souhlasem. Své odsouzení připisuje také rasismu.
Robinho byl zázračným dítětem brazilského fotbalu, už v 18 letech ho ze Santosu koupil Real Madrid. V průběhu kariéry získal ligové tituly ve Španělsku (s Realem), Itálii (s AC Milán), Turecku (s Basaksehirem) a Číně (Kuang-čou Evergrande). Za brazilskou reprezentaci odehrál 100 zápasů a vyhrál s ní Copu América.