„Nazývá se to Síň slávy, ale sláva nikdy nebyla mým cílem. Mým cílem bylo strávit celý život tím, co miluju. A s lidmi, kteří to milují stejně jako já,“ řekl jeden z nejlepších hráčů historie.
Basilejský rodák jako první muž vyhrál 20 grandslamových turnajů, z toho má rekordních osm titulů z Wimbledonu. Celkem ovládl 103 turnajů, na prvním místě žebříčku strávil 310 týdnů. Na kontě má také triumf v Davis cupu a olympijské zlato ve čtyřhře.
Do Síně slávy, do níž mohou tenisté vstoupit nejdříve po pěti letech od posledního zápasu v kariéře, byl loni v listopadu zvolen hned při první možné příležitosti. Vstupenky na jeho sobotní přijetí se vyprodaly za pouhé dvě minuty.
„Stále píšu svůj milostný dopis tenisu. Má hráčská kariéra už skončila, ale tenis bude vždy na průsečíku všeho, na čem mi nejvíc záleží. Moje rodina, přátelství, posledních 40 let, budoucnost, kterou budujeme – za všechno tohle může tenis. Takže neříkám sbohem,“ uvedl Federer, jenž poslední profesionální utkání odehrál ve Wimbledonu 2021, načež kariéru oficiálně ukončil při Laver Cupu v roce 2022.
Do Síně slávy ho uvedla jeho manželka Mirka, bývalá tenistka, s níž začal chodit během olympijských her v Sydney v roce 2000. Provázela ho poté celou kariéru a v žertu nyní připomněla, že než začal jejich vztah, nevyhrál Federer žádnou trofej.
V začátcích kariéry mu dokonce sloužila jako sparingpartner. „Vzpomínám si, jak Andy Roddick říkal po finále v Cincinnati: ‚Nechápu, jak jsem mohl prohrát s chlápkem, kterého rozehrávala jeho holka!‘ Stále se tomu smějeme, když se potkáme,“ řekla slovenská rodačka při ceremonii.
Právě část proslovu, ve kterém děkoval své životní partnerce, byla jedním z momentů, kdy Federera přemohlo dojetí. „Tak a teď k Mirce... Bože, to je chaos,“ neudržel slzy. „Potřebuju kapesníky, sluneční brýle, všechno. Cokoli, co by mě ochránilo,“ snažil se žertovat.
Byl vděčný za to, že mohl během kariéry hrát s několika generacemi hráčů, od Andre Agassiho a Lleytona Hewitta po Roddicka, Rafaela Nadala a Novaka Djokoviče.
„Nakonec jednou všichni skončíme, ale sport se bude vyvíjet. Tenis se zrychluje a je stále víc globální, ale doufám, že si udrží něco z toho amatérského ducha. Kamarádství mezi hráči,“ uvedl Federer a následovníky vyzval: „Dělejte věci, které jsme ještě neviděli. Snažte se posouvat sport, který milujeme, na stále vyšší úrovně.“