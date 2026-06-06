Roland Garros ONLINE: Finále žen. O titul soupeří mladá Ruska a polská senzace

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  15:05
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V nečekaně obsazeném finále tenisového Roland Garros se o premiérový grandslamový titul utkávají Mirra Andrejevová a až 114. hráčka světového žebříčku Maja Chwaliňská. Potvrdí devatenáctiletá Ruska roli velké favoritky? Nebo o pět let starší polská kvalifikantka dotáhne senzační tažení až k trofeji? Zápas sledujeme v podrobné reportáži.
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Maja Chwaliňská (vlevo) a Mirra Andrejevová před vzájemným pařížským finále | foto: AP

Nasazená osmička Andrejevová postoupila do finále Roland Garros jako pátá nejmladší hráčka za posledních třicet let. Vylepšila předloňskou účast v semifinále a stala se také první tenistkou narozenou v roce 2007, která se probojovala do duelu o titul na turnajích velké čtyřky.

ONLINE: Maja Chwaliňská vs. Mirra Andrejevová

Finále žen na Roland Garros sledujeme v podrobné reportáži.

Chwaliňská je teprve druhou hráčkou, která v tzv. Open éře prošla z kvalifikace až do finále grandslamu. Předtím se to povedlo jen Britce Emmě Raducanuové, jež v roce 2021 triumfovala na US Open.

Do finále Roland Garros postoupila polská levačka při teprve třetí účasti v hlavní soutěži grandslamu. Na pařížské antuce vyhrála už devět zápasů, v nichž ztratila dohromady pouhý jeden set.

Vítězka si přijde na 2,8 milionu eur (zhruba 68 milionů korun), poražená finalistka obdrží poloviční částku.

Úspěšná obhajoba titulu pro veterány

V mužské čtyřhře obhájili titul čtyřicátníci Marcel Granollers a Horacio Zeballos. Španělsko-argentinský pár ve finále porazil 6:4, 6:2 finsko-britské duo Harri Heliövaara, Henry Patten.

Finálový duel byl soubojem nejvýše nasazených dvojic, které dosud na pařížské antuce neztratily ani set. Po hodině a čtvrt se radovaly turnajové jedničky, čtyřicetiletý Granollers a ještě o rok starší Zeballos.

Společně získali 16. titul a třetí grandslamový, poté co na loňskou Paříž ještě navázali na US Open. O třetí velkou trofej usilovali také Heliövaara s Pattenem, ale po triumfech ve Wimbledonu 2024 a loňském Australian Open poprvé v grandslamovém finále neuspěli.

Dvouhru juniorek vyhrála ruská rodačka odmala žijící v Česku Alisa Okťabrjovová, jež ve finále porazila hladce 6:2, 6:1 druhou nasazenou Sun Sin-žan z Číny. Sedmnáctiletá tenistka pražské Sparty se podle informací z klubu stane v nejbližších dnech oficiálně českou občankou.

Tenisový grandslam Roland Garros v Paříži

antuka, dotace 61,7 milionu eur

Muži
Čtyřhra - finále:
Granollers, Zeballos (1-Šp./Arg.) - Heliövaara, Patten (2-Fin./Brit.) 6:4, 6:2

Juniorky:
Dvouhra - finále:
Okťabrjovová (12-Rus.) - Sun Sin-žan (2-Čína) 6:2, 6:1

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