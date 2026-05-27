Roland Garros ONLINE: Bejlek čelí Šwiatekové, elitní soupeř čeká i Macháče

  12:08aktualizováno  12:08
Grandslamový turnaj Roland Garros v Paříži pokračuje zápasy druhého kola. Do akce jde celkem pět českých tenistů, ve dvou případech se dokonce objeví na kurtu Philippea Chatriera. Jako první hraje na centrálním dvorci Sára Bejlek proti Ize Šwiatekové, večer na něm Tomáš Macháč vyzve Alexandra Zvereva. Hrát budou také Jakub Menšík, Marie Bouzková a Karolína Muchová. Sledujte všechny české zápasy v podrobných online reportážích.

Sára Bejlek si nahazuje v prvním kole Australian Open. | foto: Reuters

Bejlek se po roce opět dostala do druhého kola Roland Garros a stále platí, že na grandslamových turnajích je to její maximum. Nyní má šanci se poprvé v kariéře podívat do třetího kola, před sebou však má mimořádně těžkou soupeřku.

ONLINE: Sára Bejlek vs. Iga Šwiateková

Zápas sledujeme v podrobné online reportáži

Světová trojka Šwiateková už v Paříži čtyřikrát triumfovala, loni došla do semifinále a také letos má ty nejvyšší ambice. V prvním kole během hodiny sfoukla Australanku Jonesovou. Dokáže ji mladá Češka zaskočit? Jde o první vzájemný duel obou soupeřek.

Menšík si může posunout pařížské maximum

Jedním ze dvou českých mužů ve středečním programu je Menšík, aktuálně 27. hráč světa. Český talent startuje na Roland Garros podruhé v kariéře a postupem do druhého kola vyrovnal svůj loňský výsledek. Na zbylých grandslamech už třetí kolo hrál, dosáhne na něj i nyní v Paříži?

ONLINE: Mariano Navone vs. Jakub Menšík

Zápas budeme sledovat v podrobné online reportáži cca od 13:30

V cestě mu stojí Argentinec Mariano Navone, který může být nepříjemným soupeřem. V žebříčku je pouze o jedenáct míst níže a právě na Roland Garros se mu zatím v kariéře daří nejvíc: loni v Paříži došel do třetího kola. Oba tenisté se spolu utkají poprvé.

Zúročí Bouzková proti Britce zkušenosti?

Bouzková může na Roland Garros potřetí za sebou postoupit do třetího kola. Proti Britce Francesce Jonesové jsou papírové předpoklady na její straně – na grandslamech toho má odehráno výrazně více a v žebříčku drží 28. místo, zatímco její soupeřka figuruje na začátku druhé stovky.

ONLINE: Francesca Jonesová vs. Marie Bouzková

Zápas budeme sledovat v podrobné online reportáži cca od 14:00

V prvním kole se Bouzková příliš nezdržovala, k postupu jí stačila hodina a deset minut hry. Naopak Jonesová svedla dlouhou třísetovou bitvu, ve které musela otáčet skóre. Potvrdí česká tenistka v prvním vzájemném utkání roli favoritky?

Muchová je proti Rachimovové favoritkou

Jako poslední z českých žen přijde na řadu ta nejvýše postavená. Muchová je světovou desítkou s řadou zkušeností. V Paříži před třemi lety došla do finále, a byť loni naopak padla hned v prvním kole, ambice má, jak sama říká, ty nejvyšší.

ONLINE: Kamilla Rachimovová vs. Karolína Muchová

Zápas budeme sledovat v podrobné online reportáži cca od 17:30

Ve druhém kole proti Rachimovové je Češka favoritkou. Tenistka z Uzbekistánu, která figuruje na konci deváté desítky žebříčku, na úvod turnaje zvládla téměř tříhodinovou bitvu, přes druhé kolo grandslamu však přešla jen třikrát v kariéře. Dosud jediný vzájemný zápas před třemi lety vyhrála Muchová.

Macháč čelí výzvě, zkusí zaskočit světovou trojku

Středeční program na centrálním dvorci zakončí z českého pohledu velmi zajímavý zápas, který bude zároveň tuze těžkou výzvou pro Macháče. Šikovný tenista zatím čeká na výraznější grandslamový úspěch, byť v kariéře už zvládl několik velkých zápasů. Dokáže překvapit světovou trojku Zvereva?

ONLINE: Tomáš Macháč vs. Alexander Zverev

Zápas budeme sledovat v podrobné online reportáži nejdříve od 20:15

Němec sice grandslamový turnaj dosud nevyhrál, už delší dobu ale patří do širší špičky a právě na Roland Garros se mu historicky daří nejvíc. Loňský konec ve čtvrtfinále se optikou posledních let jeví spíš jako drobný výpadek, neboť o rok dříve hrál finále a předtím třikrát po sobě semifinále. Zverev také vyhrál zatím jediný vzájemný zápas obou soupeřů, který se rovněž hrál v Paříži, ale na olympijských hrách před dvěma lety.

Co dalšího nabízí čtvrtý den Roland Garros

  • O postup do třetího kola zabojuje Srb Novak Djokovič. Čtvrtého tenistu světa a trojnásobného šampiona Roland Garros čeká Francouz Royer.
  • Své tažení deblovým turnajem zahajují Kateřina Siniaková s americkou parťačkou Taylor Townsendovou. Jejich prvními soupeřkami jsou Chorvatky Marčinková a Ružičová.
  • Do programu čtyřher zasáhne celkem šest českých tenistů a tenistek. Vedle Siniakové například také Linda Nosková s Terezou Valentovou.

Středeční program

začátky v 11:00

Kurt Philippea Chatriera (12:00): Bejlek (ČR) - Šwiateková (3-Pol.), Svitolinová (7-Ukr.) - Quevedová (Šp.), Royer (Fr.) - Djokovič (3-Srb.), Macháč (ČR) - Zverev (2-Něm.).

Kurt Suzanne Lenglenové: De Minaur (8-Austr.) - Blockx (Belg.), Starodubcevová (Ukr.) - Rybakinová (2-Kaz.), Paoliniová (13-It.) - Sierraová (Arg.), Ruud (15-Nor.) - Medjedovič (Srb.).

Kurt Simonne Mathieuové: McNallyová (USA) - Bencicová (11-Švýc.), Ugo Carabelli (Arg.) - Rubljov (11-Rus.), Humbert (32-Fr.) - Halys (Fr.), Andrejevová (8-Rus.) - Bassolsová (Šp.).

Kurt č. 6, 2. zápas: Menšík (26-ČR) - Navone (Arg.).

Kurt č. 13, 3. zápas: Bouzková (27-ČR) - Jonesová (Brit.).

Kurt č. 14, 4. zápas: Muchová (10-ČR) - Rachimovová (Uzb.).

Roland Garros ONLINE: Bejlek čelí Šwiatekové, elitní soupeř čeká i Macháče

