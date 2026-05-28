Roland Garros ONLINE: Kopřiva hraje druhé kolo, večer nastoupí Siniaková

Autor:
  14:31aktualizováno  14:31
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Grandslamový turnaj Roland Garros v Paříži pokračuje pátým dnem a dvěma českými zápasy. O postup do třetího kola hraje Vít Kopřiva, jehož soupeřem je Martín Landaluce. Večer přijde na řadu Kateřina Siniaková, která vyzve světovou devítku Victorii Mbokovou. Zápasy českých tenistů sledujte v podrobných online reportážích.

Vít Kopřiva v prvním kole Roland Garros. | foto: Reuters

Kopřiva startuje v hlavní soutěži Roland Garros podruhé. Na úvod turnaje vyřadil v pětisetovém dramatu nasazeného Francouze Mouteta a postupem do druhého kola vyrovnal svůj loňský výsledek. Pokud dnešní zápas zvládne, protáhne se poprvé v kariéře do třetího kola grandslamového turnaje.

ONLINE: Martín Landaluce vs. Vít Kopřiva

Zápas sledujeme v podrobné online reportáži

Šanci na postup český tenista určitě má, proti Landalucemu je dokonce mírným favoritem. Oba hráči figurují v sedmé desítce žebříčku, Kopřiva na 66. místě je na tom momentálně o tři pozice lépe.

Dvacetiletý Španěl patří do nastupující generace, v Paříži startuje poprvé v kariéře. Jediný dosavadní vzájemný zápas před dvěma lety vyhrál Kopřiva. Vítěz utkání si může ve třetím kole zahrát se světovou jedničkou Jannikem Sinnerem.

Siniaková bude čelit talentované Kanaďance

České účinkování ve druhém kole završí zápas Siniakové. Aktuálně 36. hráčka světa má před sebou velkou výzvu – tenistku z elitní desítky Mbokovou. Češka nebude favoritkou, na rozdíl od devatenáctileté soupeřky však může těžit z velké porce zkušeností. Ve dvouhře na Roland Garros hraje podvanácté a před lety si zde postupem do osmifinále vytvořila grandslamové maximum.

ONLINE: Victoria Mboková vs. Kateřina Siniaková

Zápas budeme sledovat v podrobné online reportáži cca od 18:00

Kanaďanka Mboková, věkem stále teenagerka, se loni stala objevem roku WTA a v dosud krátké kariéře se stihla vyšplhat na deváté místo žebříčku. Loni při své premiéře na Roland Garros došla do třetího kola, letos v Austrálii se probila až do osmifinále. Na úvod turnaje vyřadila Nikolu Bartůňkovou, teď ji čeká další Češka. Se Siniakovou se utkají poprvé.

Co dalšího nabízí pátý den Roland Garros?

  • Světová jednička Jannik Sinner zahajuje program na centrálním dvorci zápasem proti Juanu Manuelu Cerúndolovi z Argentiny.
  • První tenistka ženského žebříčku Aryna Sabalenková bude hrát o postup s domácí Elsou Jacquemotovou. Do akce půjde také světová čtyřka a obhájkyně titulu Coco Gauffová ze Spojených států.
  • Do deblového programu zasáhne celkem osm českých tenistů a tenistek, mezi nimi například Marie Bouzková nebo Tomáš Macháč.

Čtvrteční program

začátky v 11:00

Kurt Philippea Chatriera (12:00): Sinner (1-It.) - J. M. Cerúndolo (Arg.), Liová (30-USA) - Parryová (Fr.), Sabalenková (1-Běl.) - Jacquemotová (Fr.), Rinderknech (22-Fr.) - Berrettini (It.).

Kurt Suzanne Lenglenové: Vallejo (Par.) - Kouamé (Fr.), Grabherová (Rak.) - Anisimovová (6-USA), Gauffová (4-USA) - Šarífová (Eg.), Collignon (Belg.) - Shelton (5-USA).

Kurt Simonne Mathieuové: Vekičová (Chorv.) - Ósakaová (16-Jap.), F. Cerúndolo (25-Arg.) - Gaston (Fr.), Auger-Aliassime (4-Kan.) - Burruchaga (Arg.), Siniaková (ČR) - Mboková (9-Kan.).

Kurt č. 9, 2. zápas: Kopřiva (ČR) - Landaluce (Šp.).

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.