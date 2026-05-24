Jako první je v akci Bouzková, která coby 27. nasazená soupeří s italskou kvalifikantkou Lucií Bronzettiovou, až 173. hráčkou žebříčku. Jejich dosud jediné vzájemné utkání je už čtyři roky staré a slavila v něm Češka, jež v posledních dvou letech postoupila v Paříži vždy do třetího kola.
Valentová změří síly s Magdou Linetteovou, která v pořadí figuruje o 14 míst níže. Utkávají se poprvé a favoritkou je devatenáctiletá Češka, momentálně 43. hráčka žebříčku. O patnáct let starší Polka ale bude spoléhat na četné zkušenosti.
Pět let od svého senzačního triumfu si letos na Roland Garros připomíná Krejčíková. Možná i díky tomu pořadatelé její souboj s 26. nasazenou Hailey Baptisteovou zařadili na druhý největší kurt areálu.
Česká tenistka se nedávno vrátila na kurty po skoro tříměsíční absenci, Američanka se před třemi týdny blýskla tažením do semifinále v Madridu a před dvěma lety Krejčíkovou v dosud jediném vzájemném duelu porazila.
Pokud Macháč postoupí do druhého kola, může si zahrát se světovou trojkou Alexanderem Zverevem. Potřebuje k tomu zdolat Belgičana Zizoua Bergse, s nímž má zatím pozitivní bilanci 2:1. Nicméně na elitním okruhu se potkávají poprvé, v žebříčku se nacházejí těsně vedle sebe – Bergs je 38. a Macháč 40.
Menšík začne proti domácímu držiteli divoké karty Titouanovi Droguetovi, jemuž v rankingu patří 110. pozice. Dvacetiletý český talent, jenž plní roli turnajové 26, ho porazil před třemi lety na US Open a velkým favoritem bude i nyní, na třetím největším dvorci areálu Roland Garros.
Bejlek vyfasovala do prvního kola někdejší grandslamovou šampionku Sloane Stephensovou, která se momentálně schovává až ve čtvrté stovce žebříčku a musela projít kvalifikací. Dvacetileté české levačce patří 35. příčka, avšak v posledních týdnech se jí nedaří.
Co dalšího nabízí první den Roland Garros?
- Pouť turnajem začnou Němec Alexander Zverev, Ruska Mirra Andrejevová či Srb Novak Djokovič, jenž se ve večerním zápase na centrálním kurtu střetne s domácím obrem Giovannim Mpetshi Perricardem.
Nedělní program Roland Garros
začátky v 11:00
Kurt Philippea Chatriera (začátek ve 12:00): Krausová (Rak.) - Bencicová (21-Švýc.), Bonzi (Fr.) - Zverev (2-Něm.), M. Andrejevová (8-Rus.) - Ferrová (Fr.), nejdříve ve 20:15 Mpetshi Perricard (Fr.) - Djokovič (3-Srb.)
Kurt Suzanne Lenglenové: Chačanov (13-Rus.) - Gea (Fr.), Baptisteová (26-USA) - Krejčíková (ČR), Fritz (7-USA) - Basavareddy (USA), Efremovová (Fr.) - Cirsteaová (18-Rum.)
Kurt Simonne Mathieuové: Kosťuková (15-Ukr.) - Selechmetěvová (Rus.), Volynetsová (USA) - Burelová (Fr.), Droguet (Fr.) - Menšík (26-ČR), Fonseca (28-Braz.) - Pavlovic (Fr.)
Kurt č. 6, 1. zápas: Bronzettiová (It.) - Bouzková (27-ČR), 4. zápas: Bejlek (ČR) - Stephensová (USA)
Kurt č. 7, 2. zápas: Valentová (ČR) - Linetteová (Pol.)
Kurt č. 12, 2. zápas: Macháč (ČR) - Bergs (Belg.)