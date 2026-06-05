Turnajové jedničky Siniaková s Townsendovou si zahrají první společné finále Roland Garros, loni při své premiéře na pařížské antuce vypadly o kolo dříve.
Reportáž ze zápasu
Třicetileté Češce chybí už jen jediná výhra ke čtvrtému titulu z francouzské metropole – v letech 2018 a 2021 tam triumfovala s Barborou Krejčíkovou a předloni s jinou Američankou Coco Gauffovou.
Celkově má Siniaková na dosah jedenáctý grandslamový titul z ženské čtyřhry, jeden má i z mixu.
S nasazenými čtyřkami Dabrowskou a Stefaniovou, které společně hrají od začátku letošní sezony, si česko-americká dvojice poradila bez sebemenších potíží. Utkání trvalo pouhou hodinu.
Připravujeme podrobnosti...