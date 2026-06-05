Siniaková si v Paříži znovu zahraje o titul! V semifinále s Townsendovou dominovaly

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  15:01aktualizováno  15:04
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Předposlední krok k dalšímu grandslamovému titulu udělala Kateřina Siniaková. Česká tenistka společně s Američankou Taylor Townsendovou v semifinále Roland Garros deklasovaly kanadsko-brazilský pár Gabriela Dabrowská, Luisa Stefaniová 6:0, 6:1 a v neděli je čeká finále.

Kateřina Siniaková se soustředí na úder ve druhém kole Roland Garros. | foto: AP

Turnajové jedničky Siniaková s Townsendovou si zahrají první společné finále Roland Garros, loni při své premiéře na pařížské antuce vypadly o kolo dříve.

Reportáž ze zápasu

Siniaková, Townsendová vs. Dabrowská, Stefaniová

Třicetileté Češce chybí už jen jediná výhra ke čtvrtému titulu z francouzské metropole – v letech 2018 a 2021 tam triumfovala s Barborou Krejčíkovou a předloni s jinou Američankou Coco Gauffovou.

Celkově má Siniaková na dosah jedenáctý grandslamový titul z ženské čtyřhry, jeden má i z mixu.

S nasazenými čtyřkami Dabrowskou a Stefaniovou, které společně hrají od začátku letošní sezony, si česko-americká dvojice poradila bez sebemenších potíží. Utkání trvalo pouhou hodinu.

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