Bitva supermanů na Roland Garros. O titul si zahrají Alcaraz a Sinner

Třiadvacetiletý Sinner porazil o patnáct let staršího Djokoviče za tři hodiny a 17 minut. Do finále v Paříži se dostal na druhý pokus. Vloni nestačil v semifinále na Alcaraze. Letos prochází turnajem bez ztráty setu.

Djokoviče brzdily nevynucené chyby

Trojnásobný šampion Roland Garros Djokovič přišel o šanci vybojovat rekordní 25. grandslamový titul, kterým by se osamostatnil v čele absolutního pořadí před Australankou Margaret Courtovou. Vítěz loňského olympijského turnaje v Paříži doplatil i na 53 nevynucených chyb.

Novak Djokovič na podání v semifinále Roland Garros.

První set vyhrál Sinner díky brejku v páté hře. Také ve druhé sadě získal Ital výhodu jako první, tentokrát vzal Djokovičovi podání v sedmém gamu. Srb sice nedovolil za stavu 4:5 soupeři dopodávat a srovnal, Sinner ale vzápětí reagoval. Vybojoval další brejk a druhou sadu napodruhé dotáhl.

Třetí sada, před níž si Srb nechal ošetřit levé stehno, dospěla až do tie-breaku poté, co Djokovič nevyužil za stavu 5:4 tři setboly. Srb zahájil zkrácenou hru špatně a po smeči do sítě ztrácel brzy 0:3. Poté se sice dvěma vyhranými míčky dotáhl, Sinner ale následně na servisu nezaváhal. Utekl do vedení 6:2 a poté využil druhý mečbol.

Alcaraz se rozjížděl postupně

Dvaadvacetiletý Alcaraz usiluje o pátý grandslamový titul a druhý na Roland Garros. Ve finále turnajů velké čtyřky je popáté. Vloni v rozhodujícím utkání porazil Němce Alexandera Zvereva, později se v Paříži dostal také do finále olympijského turnaje, kde nestačil na Djokoviče.

Alcaraz se může stát po krajanovi Rafaelu Nadalovi a Brazilci Gustavu Kuertenovi třetím tenistou, který od roku 2000 titul v Paříži obhájí.

Osmý nasazený Musetti, který na začátku čtvrtého setu vzdal zřejmě kvůli potížím s levou nohou, usiloval o první grandslamové finále. Díky semifinálové účasti zaznamenal v Paříži nejlepší výsledek.

Carlos Alcaraz po semifinále Roland Garros.

„Nikdy moc nepotěší, když postoupíte takhle. Lorenzo je skvělý hráč a měl skvělou antukovou sezonu. Přeji mu brzké uzdravení a jsem si jistý, že si jeho tenis opět brzy užijeme,“ řekl na kurtu Alcaraz.

Lepší vstup do utkání měl třiadvacetiletý Ital, který v úvodní sadě odvrátil dva brejkboly a v závěru proměnil za stavu 5:4 první setbol. Alcaraz doplatil na 13 nevynucených chyb. Ve druhé sadě ale Španěl zabral a dvakrát získal náskok brejku. Za stavu 6:5 sice sadu nedopodával, ve zkrácené hře ale uspěl 7:3.

„První dva sety byly těžké. Měl jsem šance dostat se do vedení, ale nedokázal jsem je využít. Když jsem vyhrál druhý set, ulevilo se mi. Věděl jsem, že musím být agresivní a sám sebou. Na začátku třetího setu jsem už mohl hrát skvělý tenis,“ uvedl Alcaraz.

Carlos Alcaraz (vpravo) a Lorenzo Musetti po semifinále Roland Garros.

Druhý hráč světa využil ve třetím setu psychické výhody a vývoj zvrátil. Musettimu, který si za stavu 0:5 nechal prohlédnout levé stehno, dovolil jen pět fiftýnů a nadělil mu kanára. Ital rozehrál i čtvrtý set, ale jakmile mu Alcaraz opět prolomil servis, přešel k síti a utkání skrečoval.

„Fyzicky se cítím skvěle. Byly to tři náročné týdny, ale musím udělat ještě jeden krok. Hraji dobře a hodně si věřím. Předvádím tu skvělé věci a je čas odevzdat ve finále sto procent,“ prohlásil Alcaraz.

Sestry Kovačkovy si zahrají o juniorský titul

Sestry Alena a Jana Kovačkovy postoupily na Roland Garros do finále juniorské čtyřhry. Na antuce v Paříži otočily duel proti americkým dvojčatům Annice a Kristině Penickovým a zvítězily 4:6, 7:5, 10:3. V sobotním utkání o titul narazí na německou dvojici Eva Bennemannová, Sonja Zhenikhovová.

Sestry Kovačkovy, které plní na turnaji roli nasazených trojek, mohou v Paříži navázat na loňský triumf Terezy Valentové a Slovenky Renáty Jamrichové. Turnajovým dvojkám sestrám Penickovým, které mají české kořeny, oplatily letošní vyřazení v semifinále Australian Open.

Česká dvojice otočila vývoj ze stavu 4:6 a 3:5. Druhý set zvrátila v koncovce díky čtyřem gamům v řadě a obrat dokonala v super tiebreaku. V něm sestry Kovačkovy zvítězily 10:3, když využily druhý mečbol.