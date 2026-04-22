Berbr opět stojí před soudem: Cítím se nevinen, obžalobu považuju za bizarní

Berbr je součástí případu, který řeší Obvodní soud pro Prahu 6. Jedná se o skutky, které se měly stát v létě 2020 a šlo v nich o dezinfekce fotbalových stadionů v době covidu. Je obviněn ze zločinu podvodu.
Vlivný fotbalový funkcionář se zatím vyjádřil k přednesu obžalob, obsáhlou výpověď od něj soud uslyší ve středu odpoledne. „Mluvit budu víc než hodinu,“ prohodil Berbr.
Podle státního zástupce Jana Scholleho během července a srpna 2020 nechal Berbr do účetnictví asociace zařadit faktury od společnosti Tymich s.r.o. a nechal je proplatit. „Zatajil, že rozsah prací neproběhl podle smlouvy. Tím obohatil cizí subjekt a jinému způsobil škodu na majetku,“ poznamenal Scholle.
Navrhuje podmíněný trest na dva a půl roku, peněžitý trest 3,75 milionu korun a zákaz výkonu funkce statutárního zástupce právnické osoby na čtyři roky.
„Roman Berbr svým jednáním poškodil reputaci FAČR, fotbalu i sportu celkově. Hrubě porušil předpisy. Asociaci způsobil nemajetkovou újmu, šlo o enormní zásah. Medializace kauzy fotbalem otřásla, mohla odradit děti od toho, aby se daly na fotbal, i sponzory. Z článků nevyplývalo, že FAČR je poškozená, ale naopak. Náprava reputace trvá roky,“ prohlásil u soudu Jiří Hendrich, zástupce FAČR.
„Asociace je ze zásadní části odkázána na státní prostředky a sponzory. Kauza se projevila na přístupu NSA k dotacím, a to výhradně směrem k FAČR.“
Státní zastupitelství celkem obvinilo šest fyzických osob a čtyři právnické osoby z podvodů a legalizace výnosů z trestné činnosti.
Vedle Berbra jsou mezi stíhanými i majitel příbramského klubu Jan Starka, fitness trenér a mistr Evropy a světa ve sportovním aerobiku David Huf, bývalý ligový fotbalista Jiří Tymich, zápasník MMA a fitness trenér Pavel Simandl mladší a jeho otec, Pavel Simandl starší.
Majitele klubu FK Příbram Jan Starka (vlevo) a Roman Berbr přichází k hlavnímu líčení v kauze dezinfekce fotbalových stadionů.
Všichni vinu odmítli, nesouhlasí s obžalobou, právní kvalifikací ani navrženými tresty.
Muži se u soudu zpovídají ze zakázky, kterou získala Tymichova firma. Od fotbalové asociace dostala 9,89 milionu korun na dezinfekci 90 stadionů včetně šaten a chodeb. Kontrolní komise FAČR v prosinci 2020 zjistila, že objem prací i výsledná cena byly extrémně nadsazené. Dokumenty o převodu peněz navíc naznačují, že si miliony přerozdělilo více osob.
Fotbalová asociace nakonec většinu částky získala zpátky díky dohodě o narovnání. Ze skutečně odvedené práce firmě zbylo zhruba 700 000 korun, což je jen zlomek původní vyplacené sumy.
Berbr byl před dvěma lety odsouzen plzeňským soudem k trestu odnětí svobody na tři roky s podmíněným odkladem na pět let za zpronevěru na fotbalové asociaci. Verdikt je nepravomocný. Viny v případě ovlivňování zápasů ho soud zprostil.
Zajímavé je, že tehdy u toho byl stejný státní zástupce Jan Scholle.
„Státní zástupce byl tehdy podroben zdrcující kritice. Nevyšel mu první pokus a nyní se snaží mého klienta pana Berbra dostat všemi možnými prostředky. V postupu vidíme zaslepenost a zaťatost. Chybějí skutečné důkazy. Čelili jsme úniku ze spisu, aby to vyznívalo v neprospěch obžalovaného,“ namítl Berbrův obhájce Michal Sýkora.
„Obžalovaný nesouhlasí s právní kvalifikací ani navrženým trestem. Nemá zájem přistoupit na dohodu o vině a trestu. Všechny okolnosti v obžalobě považuje za sporné,“ řekl Sýkora.