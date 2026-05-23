Vítězný gól? Podle mě správně posouzený, říkal Červenka. Uznal, že Češi měli i štěstí

Mimořádně důležitá trefa. Češi neměli v duelu převahu, ale v koncovce si drželi vyšší efektivitu. A měli i trochu štěstí, jako právě třeba Červenka.
Martin Kaut v 53. minutě namířil kotouč do mezikruží, kam si najel český kapitán poté, co v osobním souboji setřásl mladého Luku Radivojeviče.
Když puk zajel po Červenkově teči do branky, slovenští fandové začali hlasitě pískat. Někteří rozpaženýma rukama naznačovali, že by gól neměl platit. To opakovali ještě několikrát: když situaci promítali na kostce, také když původní rozhodnutí sudí potvrdili a branku uznali.
„Přál jsem si, aby gól platil, protože jsem tušil, že by mohl být vítězný. Na kostce to vypadalo, že jsem udělal pohyb patou, ale to až poté, co se puk odrazil,“ popisoval Červenka.
Jak jste situaci viděl přímo na ledě?
Byl jsem v souboji, měl jsem buď zaháknutou hokejku, nebo mi ji obránce držel. On pak spadl, já se tam už hokejkou nedostal. Potřeboval jsem puk nějak ztlumit, dostat ho k sobě. Že si pak chytnu hokejku a zkusím zakončit. Ale puk šel rovnou do branky. Nemyslím si, že by v tom bylo úmyslné kopnutí, ani jsem to tak necítil.
Váš 67. gól v reprezentaci. Víte o tom?
Nepočítám je. Ale vždycky mi to někdo řekne nebo někde na mě číslo vyběhne.
Co zápas rozhodlo?
Asi troška toho štěstí, tento gól. Pak už jsme hráli poměrně kompaktně. Bylo tady hrozné vedro, těžký led. Čím víc běžel čas, tím to bylo pro Slováky těžší. My jsme to odmakali. Tentokrát se štěstí přiklonilo k nám.
I třeba v přesilovce, střelu Kauta si Slováci srazili do branky sami.
Puk se na ledě vážně zasekával. Já byl pod tlakem, shodil jsem kotouč na Sedla, ten pak na Kaulyho. A měli jsme štěstí. Jsme za to rádi.
Schytal jste spoustu krosčeků na žebra, nad kalhoty. Vydrželo to vaše tělo?
Nic mě nebolí. Počítali jsme s tím, že to tak bude. Chtěli jsme zachovat klid, věděli jsme, že někteří hráči se mohou vyfaulovat.
Třeba Kristián Pospíšil?
Věděli jsme o něm. Rozhodčí to zvládli dobře. Dvakrát ho napomenuli, potřetí šel ven. A byl překvapený, ale to je vždycky.
Fanoušci opět ukázali, jakou mezi sebou mají rivalitu. Stihl jste vnímat dění na tribunách?
Skvělá atmosféra, přišlo hodně lidí. Potřebovali jsme vyhrát, oba týmy potřebovaly body. Věděli jsme, že jde o důležitý zápas. Na spoustě věcí musíme ještě zapracovat, ale nejvíce si ceníme toho výsledku.