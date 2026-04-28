Červenka: Pro tohle jsem se do Česka vracel. Ale dojatý nejsem, cítím úlevu

Romane, povídejte.
Je to boží! Rozhodují detaily, mohlo se to otočit pro Třinec a sedmý zápas by ve čtvrtek byl otevřený. Pohár ale máme my, protože jsme dokázali zvládnout konce sérií.
Vy jste šestý zápas rozhodl dvěma góly.
Snažil jsem se... Hrozně mě mrzelo moje vyloučení na konci třetí třetiny a musím smeknout, jak ho kluci zahráli. Takže jsem měl strašnou motivaci.
Kam byste titul s Pardubicemi zařadil?
Každé vítězství a cesta jsou nejvíc. Vznikají vám vzpomínky na celý život, takže si každý titul hrozně užívám.
Ve čtyřiceti letech působíte pořád v nejlepší formě.
Nevím, co na to říct. Jsem rád, že jsem týmu mohl pomoct, je to moje práce. Každý v týmu měl svou roli a plnil ji na sto procent. Jeden bez druhého bychom nevyhráli. Pro mě to je v Pardubicích druhý rok, ale někteří kluci zažívají třetí finále po sobě, takže jsem rád, že jsme tu cestu k titulu našli. A uvidíme, co bude dál.
Jste dojatý?
Ani ne, spíš cítím úlevu a radost. Sezona byla dlouhá, ale pro tohle ten hokej hraješ. A já se do Česka vracel právě proto, abych tyhle zápasy hrál. Play off si strašně užívám.
Vás třeba Jáchym Kondelík přirovnával k Hulkovi.
Tituly a poháry vyhrávají týmy, ne jednotlivci. Když splníte svou roli, scvakne to a pak můžete tohle prožívat.
Ukážete mladším, jak slavit?
Ne, ne! Vítězství je skvělý, neříkám, že slavit nebudu, ale...
A co dál? Co reprezentace?
Uvidíme, jsem zdravý, cítím se dobře, takže si s trenéry dáme vědět.