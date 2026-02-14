Šestadvacetiletý Prevc navázal na zlato ze závodu smíšených družstev a získal první individuální triumf pod pěti kruhy. V pondělním závodě na středním můstku byl suverénní lídr Světového poháru až šestý.
V sobotu byl po prvním kole druhý a na vedoucího Nikaida ztrácel sedm bodů. Ve druhém kole však předvedl nejdelší skok, výkonem 141,5 metrů překonal Nikaidův pokus o pět metrů a zvítězil o 6,8 bodu.
Čtyřiadvacetiletý Nikaido na hrách v Itálii vybojoval třetí medaili po bronzu ze středního můstku a smíšených družstev. Skvělou formu potvrdil i teprve devatenáctiletý Tomasiak, který na středním můstku získal stříbro.
Prevc zlatem opět rozšířil rodinnou sbírku olympijských medailí. Mladší sestra Nika s ním v Itálii ovládla závod smíšených družstev a byla druhá na středním můstku a úspěchy v minulosti na hrách slavili i jejich starší bratři – Peter získal zlato, dvě stříbra a bronz, Cene má stříbro.
Koudelka skočil 119 metrů a za umístěním v nejlepší třicítce, která do druhého kola prošla, zaostal o 13,5 bodu. Šestatřicetiletý veterán skončil v prvním kole i v pondělním závodě na středním můstku.
Koudelkovi stejně jako na středním můstku neseděl nájezd. „Hledáme to tady od začátku. Já jsem myslel, že ten velký nechali z léta, ale oni ho také předělali. Prostě já tady nedostanu ten rytmus a peru se s tím,“ uvedl v nahrávce Českého olympijského výboru pro média.
„Mrzí mě to, po fyzické i po psychické stránce jsem se cítil dobře. Měl jsem pocit, že dneska je ten den, kdy by se to mohlo povést,“ dodal Koudelka, který se představil na páté olympiádě a v Turíně 2006 byl jako předskokan.
„Ale pořád je tam kaňka těch nepovedených závodů,“ posteskl si jediný český skokan na lyžích na aktuálních hrách, který nyní bude řešit budoucnost. „Budu odjíždět s velkým očekáváním, co bude po sezoně, co se bude dít dál,“ řekl Koudelka. „Mě tato olympiáda strašně mrzí, protože jsem zažil konečně olympiádu kousek od domova,“ prohlásil.
XXV. zimní olympijské hry
Skoky na lyžích (Predazzo)
Velký můstek - muži: 1. Prevc (Slovin.) 301,8 b. (138,5+141,5 m), 2. Nikaido (Jap.) 295,0 (140+136,5), 3. Tomasiak (Pol.) 291,2 (133+138,5), 4. Sundal (Nor.) 288,0 (136+135,5), 5. Hörl (Rak.) 286,9 (134,5+136), 6. R. Kobajaši (Jap.) 284,5 (131+138,5), ...42. Koudelka (ČR) 107,7 (119)