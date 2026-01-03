Koudelka zaskočil skvělou kvalifikací, Turné v Innsbrucku začal devátým místem

Kvalifikace se naopak nepovedla dosavadnímu suverénovi Turné Domenu Prevcovi. Slovinský favorit ovládl předchozí dva díly v Oberstdorfu i Garmich-Partenkirchenu a snaží se napodobit staršího bratra Petera, který získal Zlatého orla za celkové vítězství před deseti lety. Dnes ale Domen Prevc doplatil na složité podmínky a s výkonem 112 metrů obsadil až 30. místo.
Nejlepším skokanem dne byl Jan Hörl, Rakušané obsadili i další tři příčky. Hörl je nejbližším Prevcovým soupeřem v Turné, dělí je 35 bodů. Koudelka zatím v obou závodech v Oberstorfu i Ga-Pa obsadil 39. místo. Do rakouské části minisérie se zapojil také další Čech David Rygl a z 65. pozice byl daleko za postupem do vyřazovací části.
Po nedělním závodu v Innsbrucku, který začne ve 13:30, vyvrcholí minisérie v úterý v Bischofshofenu. V historii Turné jsou i dva čeští vítězové Jiří Raška z roku 1971 a Jakub Janda (2006). Nyní se koná již 74. ročník.
Kvalifikace na závod SP a Turné čtyř můstků
Innsbruck (Rakousko)
1. Hörl 132,5 b. (128 m), 2. Kraft 131,6 (127,5), 3. Embacher (všichni Rak.) 129,4 (125), ...9. Koudelka 120,1 (124,5), 65. Rygl (oba ČR) 67,6 (100,5)
Dvojice pro 1. kolo: Koudelka - Mogel (Slovin.)