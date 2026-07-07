Haló, Donalde? Lukaku a spol. se vysmáli Trumpovi. Média píší o belgické pomstě

Romelu Lukaku v osmifinále mistrovství světa gólem na čtyři jedna vyslal jiné poselství.
Vysmál se skandální předehře zápasu, kdy disciplinární komise FIFA na nátlak amerického prezidenta Donalda Trumpa uložila soupeřovu útočníkovi Folarinu Balogunovi za vyloučení v předchozím utkání proti Bosně jen podmíněný trest.
Když k němu přiběhli rozradostnění spoluhráči, napodobili „Trumpův tanec“, který prezident Spojených států proslavil během volební kampaně - rytmické pohupování v bocích a pomalé pohyby zaťatými pěstmi dopředu a dozadu.
Stal se symbolem jeho podpory a oblíbili si ho i sportovci. Ale Belgičané rozhodně Trumpovi sympatie nevyjadřovali, dělali si z něj legraci.
„Sportovní trest vynesen,“ oznamuje francouzská verze Eurosportu.
Bélgica fechando os trabalhos com gol do quase brasileiro Romelu Lukaku— Caio Augusto (@CaioAugstOR) July 7, 2026
A comemoração, a meu ver, justifica concedermos um CPF pic.twitter.com/vM2WVAt96j
„To všechno kvůli tomuhle,“ křičí z titulní strany L’Equipe nadpis s přiloženou fotografii zklamaného Baloguna.
„Belgie za všechny mstí fotbalový svět,“ píše německý Bild. „Před zápasem všichni mluvili o skandálu s červenou kartou, po utkání všichni mluví o Rudých ďáblech,“ chválí Belgičany.
„Ani Trump se nevyhne nevyhnutelnému,“ dočtete se ve španělském deníku Marca. „Belgie vzala spravedlnost do vlastních rukou. Proměnila debatu ve fotbal a kontroverzi ve skutečnou podívanou.“
Italská Gazzetta dello Sport události před osmifinálovým soubojem rovněž připomněla.
„I Donald Trump teď ví, že fotbal je složitější než jen nasadit potrestaného hráče na hřiště v rozporu se všemi pravidly. Asi neznal staré anglosaské přísloví, že karma je mrcha. I ve fotbale je nejlepším možným způsobem, jak si vstřelit vlastní gól, píchnout do hrdosti soupeře.“
A samozřejmě se přidává i belgický tisk.
„Mohli bychom se na takové zápasy dívat každý den. Zvlášť když vezmeme v úvahu všechno, co se předtím stalo. Všechny ty zákulisní dohody, pochybná jednání mezi mocnými lidmi. Miluju, když fotbal dokáže všechno zvrátit,“ píše komentátor deníku Le Soir.
„Vítězství Belgie je skutečnou fackou Donaldu Trumpovi a Giannimu Infantinovi. Dělalo se mi zle, když jsem během utkání viděl prezidenta FIFA na tribuně. On a Donald Trump jsou lidé, kteří ničí náš fotbal.“
Rovněž americké deníky dávali belgickou výhru ve spojitost s kauzou Balogun.
„Spojené státy se budou jen těžko vzpamatovávat z drtivé porážky a z belgického tance ve stylu Donalda Trumpa,“ napsal New York Post
„Mistrovský výkon Belgie bude mnohými vnímán jako pomsta,“ hlásí CNN. „FIFA si může trochu oddechnout. Nebudou žádné otázky ohledně možného postupu amerického týmu do vyřazovacích bojů. Velká část zbytku fotbalového světa bude pravděpodobně cítit spravedlnost a zažije značné uspokojení z ponížení Američanů na tak prestižní scéně.“
„Balogunův případ vyvolal mezinárodní kontroverzi, ale místo toho, aby prospěl Spojeným státům, tak se zdálo, že povzbudil Belgičany. Možná byl výkon USA způsobem, jakým fotbaloví bohové znovu vyvážili váhy,“ uzavírá The Seattle Times.