Ronaldo naznačil brzký konec kariéry. Má velké plány, pokukuje po jiném sportu

  11:30aktualizováno  11:30
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Usměvavý Cristiano Ronaldo na tiskové konferenci před osmifinále mistrovství...

Usměvavý Cristiano Ronaldo na tiskové konferenci před osmifinále mistrovství světa proti Španělsku. | foto: Issei KatoReuters

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Cristiano Ronaldo pomalu zavírá jednu z největších kapitol fotbalové historie. Jednačtyřicetiletý Portugalec připustil, že nadcházející sezona bude s největší pravděpodobností jeho poslední. Už nyní má jasno, čím zaplní život bez fotbalu.

Ronaldo se 11. srpna oženil se svou dlouholetou partnerkou Georginou Rodríguezovou. Obřad se konal u nich doma a dvojice si pro něj vybrala symbolické datum – přesně deset let od chvíle, kdy se poprvé setkali v madridském obchodě Gucci.

Při této příležitosti poskytl Ronaldo rozhovor magazínu Vogue , v němž otevřeně promluvil i o blížícím se konci kariéry. „Tohle je pravděpodobně můj poslední rok ve fotbale a chci po sobě zanechat výjimečný odkaz,“ prohlásil.

Života po odchodu z trávníků se ale neobává. Naopak už ví, jak chce nově získaný čas využít.

„Fotbal po sobě může zanechat obrovskou prázdnotu, a proto je potřeba zaplnit čas různými věcmi, ne jen jednou,“ vysvětlil. „Chci si víc užívat, více cestovat, sledovat a hrát padel, který mám opravdu rád. A také si užít to, co jsem si vydělal. Co my jsme si vydělali. Je za mnou 25 let plných obětí.“

Ronaldo svou profesionální kariéru odstartoval už v roce 2002 a za více než dvě desetiletí posbíral téměř všechny nejcennější trofeje. Pětkrát získal Zlatý míč, pětkrát vyhrál Ligu mistrů a ligové tituly slavil v Anglii, Španělsku i Itálii.

Oblékal dres Manchesteru United, Realu Madrid i Juventusu a nesmazatelnou stopu zanechal také v portugalské reprezentaci, jejímž je dlouholetým kapitánem a rekordním střelcem. Největší úspěch s národním týmem oslavil na Euru 2016, kde Portugalsko získalo svůj první titul mistrů Evropy.

Aktuálně portugalská superstar působí v saúdskoarabském an-Nasru a před koncem kariéry má na dosah ještě jednu mimořádnou metu. Blíží se k hranici tisíce soutěžních gólů. Do nové sezony vstupuje s bilancí 976 branek, z toho 830 nastřílel za klubové týmy a dalších 146 v portugalské reprezentaci.

Volný čas tráví Ronaldo se svou početnou rodinu. S manželkou vychovává pěti dětí – Cristiana Jr., dvojčata Evu Marii a Matea, Alanu Martinu a nejmladší Bellu Esmeraldu.

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