Ronaldo opět uhranul nůžkami. Dojde si ve čtyřiceti pro nejhezčí gól roku?

Nápadně vám připomene třeba Ronaldův gól proti Juventusu v roce 2018, kdy mu po nelidském výskoku a šmiknutí nohama aplaudovali i fanoušci soupeře.
O sedm let později, ve čtyřiceti letech, to v sobě pořád má.
Už dávno nenosí dres Realu Madrid, ale ani žlutý trikot saúdskoarabského an-Nasru ho nebrzdí. Spíš naopak. V neděli se trefil podesáté v sezoně.
A jak!
Podívejte se na Ronaldův výstavní gól:
Best caption wins! 🤔 pic.twitter.com/EodMPG9Mt0— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 23, 2025
Sám svůj kousek sdílel na sociálních sítích s dovětkem: „Nejlepší popisek vyhrává.“
V šesté minutě nastavení, kdy už jeho tým pomalu slavil vítězství, ho téměř přelétl centr Nawafa Búšala, on se však našteloval, vyskočil a přes hlavu práskl balon do horního růžku brány. Ani gólman ho nestihl vyrazit.
An-Nasr si tak upevnil čtyřbodový náskok v čele tamní soutěže před al-Hilálem. Mezi ligovými střelci je Ronaldo druhý za svým klubovým i reprezentačním spoluhráčem Joaem Félixem, jenž má na kontě o jednu branku více.
Ronaldo by se ve své čtvrté sezoně v Saúdské Arábii po dvou druhých a jednom třetím místě už rád dočkal premiérového titulu, který dosud v jeho bohaté sbírce chybí.
Vždyť portugalský kapitán sbíral ligové tituly v Anglii, Španělsku i Itálii.
Za tuhle ránu by navíc mohl získat další ocenění za gól roku, to první bral v roce 2009, když se v Lize mistrů trefil za Manchester United proti Portu z poloviny hřiště.
Zmíněné nůžky proti Juventusu se za rok 2018 umístily až na druhém místě za trefou Mohameda Salaha. Tentokrát mu triumf může překazit jak daleká střela McLeana, tak třeba nůžky Scotta McTominaye, které mimochodem vystřihl ve stejném zápase s Dánskem.
Ceny za nejhezčí gól se udělují vždy za rok a ohraničuje je datum kolem začátku srpna. Zda se zrovna Ronaldova trefa vejde do nominací, se tak fotbalová veřejnost dozví až za rok.
Sám ale cílí spíš na jinou metu. Vstřelil totiž gól číslo 954 a do legendární tisícovky už jich moc nechybí. Sice nedávno přiznal, že se blíží konec jeho kariéry, ale pořád má chuť startovat na rekordním šestém mistrovství světa, kde se v létě pokusí získat další trofej, která mu ještě schází.
Otázkou je, zda za svou červenou kartu proti Irsku nedostane až třízápasový trest, čímž by vynechal úvodní dvě utkání mistrovství světa.