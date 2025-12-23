Ronaldo po sauně ukázal vypracovanou postavu. Zareagoval i miliardář Musk

  18:23aktualizováno  18:23
Fotbalová ikona Cristiano Ronaldo znovu rozvířila sociální sítě. Čtyřicetiletý Portugalec sdílel na Instagramu snímek po sauně, na kterém vystavil svou vyrýsovanou postavu a ukázal, že ani s přibývajícími lety neubírá z tempa.
Fotbalová hvězda Cristiano Ronaldo ukázala po sauně vyrýsovanou postavu. I ve...

Fotbalová hvězda Cristiano Ronaldo ukázala po sauně vyrýsovanou postavu. I ve 40 letech budí obdiv fanoušků i slavných osobností. | foto: Instagram @cristiano

Portugalský útočník Cristiano Ronaldo slaví gól do sítě Maďarska.
Útočník Realu Madrid Cristiano Ronaldo před finále Ligy mistrů 2017 proti...
Cristiano Ronaldo (vlevo) slaví gól se spoluhráčem a krajanem Joaem Felixem.
Selfie Cristiano Ronalda z Bílého domu (2025)
24 fotografií

„Po sauně,“ napsal Ronaldo stručně k fotografii, na níž stojí s rukama v bok, v typickém spodním prádle CR7 a pantoflích. Minimalistický popisek doplnil emoji cvičící postavy a potícího se obličeje, snímek ale i beze slov vyvolal obrovskou odezvu.

Na příspěvek zareagoval mimo jiné i miliardář Elon Musk, který s nadsázkou napsal: „Myslím, že musím začít cvičit.“ Obdiv neskrývali ani sportovci. Bývalý fotbalista Andrew Henderson přidal výstižný komentář: „Ne, to není člověk! Tenhle chlap popírá všechno, co je možné.“

Letošní rok je pro Ronalda výjimečný i v osobním životě. V srpnu požádal o ruku svou dlouholetou partnerku Georginu Rodríguezovou, se kterou tvoří pár od roku 2017. Modelka oznámila zásnuby na Instagramu fotografií ruky s masivním diamantovým prstenem položené na Ronaldově dlani. „Ano. V tomto i ve všech svých životech,“ napsala pod příspěvek.

Společně vychovávají pět dětí – dvojčata Evu Marii a Matea, dcery Alanu a Bellu a patnáctiletého Cristiana juniora z Ronaldova předchozího vztahu.

V rozhovoru po zveřejnění zásnub Ronaldo vysvětlil, proč se rozhodl právě teď. „Vždy říkám, že dobré věci přicházejí ve správný čas. Požádal jsem ji o ruku, protože to byl ten správný okamžik – nejen proto, že je matkou mých dětí, ale i proto, že je láskou mého života,“ řekl.

Zároveň zdůraznil, že svatba pro něj neznamená zásadní změnu. „Nic se nezmění jen proto, že se vezmeme. Je to jen další krásná kapitola života,“ dodal jeden z nejlepších fotbalistů historie.

