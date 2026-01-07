Rosický je naplno zpátky, Sivok se vrací na pozici manažera A-týmu Sparty

Začátkem nového roku zaniká ve fotbalové Spartě pozice prozatímního sportovního ředitele, kterou vykonával Tomáš Sivok souběžně s funkcí sportovního manažera A-týmu v době zdravotní indispozice Tomáše Rosického. Ten byl v létě hospitalizován kvůli problémům se srdcem a během podzimu se postupně zapojoval do pracovního režimu.
O změně ve struktuře sportovního vedení informovala Sparta po poledni na svém webu.

„Tomáš Rosický se v průběhu první poloviny sezony s respektem ke své situaci postupně vracel k pracovním povinnostem. Přestože jeho zdravotní stav je nadále monitorován lékaři, pozici sportovního ředitele ACS vykonává, a proto je možné v organizační struktuře pozici prozatímního SŘ vynechat,“ vysvětluje klub.

„Naplno zpátky už jsem nějakou dobu a teď budeme pokračovat v tom, jak to bylo před mou absencí. Během ní se mé kompetence musely rozptýlit mezi Tomáše Sivoka a Petra Hrdličku, který má na starosti finance a smlouvy,“ líčil Rosický na tiskové konferenci na startu zimní přípravy.

Jeho pozici částečně převzal Sivok v červnu loňského roku poté, co Rosický náhle skončil v péči lékařů na jednotce intenzivní péče. Později přiznal, že ho dohnal náročný životní styl.

„Už vím, že nemůžu pokračovat a žít jako předtím,“ poznamenal.

Nadaný útočník Matyáš Vojta (vpravo) po podpisu smlouvy ve Spartě se sportovním ředitelem Tomášem Rosickým.

V letní přestávce už čtyřiačtyřicetiletý Rosický svou roli v menší míře vykonával po boku Sivoka, který za něj vystupoval na různých mítincích. Se startem nové sezony s týmem cestoval i na všechna utkání v pohárových předkolech. I to byl signál, že se dostává do obvyklého režimu.

„Do pracovní náplně sportovního ředitele patří vedle běžné denní agendy fotbalová strategie, dlouhodobé plánování, vedení transferové agendy, do jeho gesce patří také oddělení skautingu (hlavní skaut Václav Černý) a datově-analytického oddělení,“ přiblížila Sparta.

Před posledním soutěžním utkáním v prosinci už Rosický velel: „Všechno se vrací do starých kolejí. Dobře víte, že zvolnit v mojí pozici není jednoduché, ale cítím se mnohem lépe.“

A v lednu už pózoval vedle první zimní sparťanské posily Matyáše Vojty. I proto se Sivok může naplno vrátit na své bývalé místo.

„Jeho hlavními úkoly jsou denní operativa A-týmu, podpora realizačního týmu a spolupráce s hráči. V praxi to znamená například pravidelnou účast na meetingu všech složek realizačního týmu a denní účast při tréninkovém režimu,“ doplnila Sparta.

Rosický je ve funkci sparťanského sportovního ředitele už od prosince roku 2018, tedy už víc než sedm let.

