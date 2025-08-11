Rrahmaniho ofsajd? Posouzeno správně, tvrdí komise. Sinjavskij chybně vyloučen

Koutný pak zahrál rukou mimo pokutové území, za což byl po zásahu videa správně vyloučen, přestože sudí Ondřej Pechanec nejprve odpískal útočný faul.
Při přezkumu se zároveň řešilo ofsajdová postavení. Náběh Birmančeviče byl v pořádku, Rrahmani však v době přihrávky stál za předposledním hráčem.
Jenže, jak postupně vypisuje komise v tradičním komuniké:
- nehrál míčem,
- nesváděl se soupeřem souboj o míč,
- neprovedl jasnou akci, která by měla zjevný vliv na možnost soupeře hrát míčem,
- nepokusil se zahrát míčem, čímž by ovlivnil soupeře.
I proto si rozhodčí počínali správně.
Řešili také ostrý zákrok Jáchyma Šípa, jenž v devadesáté minutě zezadu po odehrání míče tělem narazil do Birmančeviče. Komise udělenou žlutou kartu posvětila.
Chybu však vyčetla jinému sudímu.
V utkání mezi Bohemians a Jabloncem (0:1) vyloučil Pavel Orel po druhé žluté kartě domácího Vlasije Sinjavského po střetu s Janem Suchanem. Estonský záložník si předkopl míč a snažil se situaci zachránit nataženou nohou. Stejně šel do souboje i Suchan a opakované záběry odhalily, že poté zašlápl nárt domácího hráče, který předtím odpálil míč.
Přesto dostal druhou žlutou kartu.
„Přestupku se dopustil hostující hráč. A protože se jednalo o žlutou kartu, VAR dle protokolu nemohl intervenovat,“ vysvětlila komise.
Ve slezském derby Ostrava - Karviná (1:2) pak v nastavení rozhodčí Jan Všetečka správně nenařídil pokutový kop pro domácí po ruce Alexandra Bužka. „Hráč hostujícího družstva měl v momentě kontaktu s míčem ruku mírně od těla, ale v přirozené poloze vzhledem k pohybu hráče,“ doplnila komise.