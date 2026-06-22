Ruce pryč od Rockyho! Brazilští fanoušci dostali na mistrovství důrazné varování

  11:10aktualizováno  11:10
Brazilští fotbaloví fanoušci před sochou Rockyho ve Filadelfii

Brazilští fotbaloví fanoušci před sochou Rockyho ve Filadelfii | foto: Profimedia.cz

Brazilští fotbaloví fanoušci před sochou Rockyho ve Filadelfii
Brazilští fotbaloví fanoušci před sochou Rockyho ve Filadelfii
Brazilští fotbaloví fanoušci před sochou Rockyho ve Filadelfii
Brazilští fotbaloví fanoušci před sochou Rockyho ve Filadelfii
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Brazilští fanoušci patří k nejvášnivějším na světě. Dokážou rozzářit stadion, zaplnit ulice barvami a proměnit zápas ve svátek. Ve Spojených státech je ale čekalo neobvyklé varování: slavte, fanděte, ale americké památky nechte na pokoji.

Brazilci na turnaji doufají v další titul. Na úvod skupiny zaváhali, s Marokem remizovali 1:1. Následně si však poradili s outsiderem z Haiti 3:0. Skupinovou fázi zakončí 24. července zápasem proti Skotsku.

Za reprezentací tradičně cestují také tisíce fanoušků. Ti jsou kromě bouřlivé podpory známí mimo jiné i tím, že při oslavách někdy oblékají sochy do dresů svého týmu - bez ohledu na to, v jaké jsou právě zemi. Právě proto byli před zápasem ve Filadelfii vyzváni, aby se drželi dál od jedné z místních ikon: sochy Rockyho Balboy u schodů před muzeem umění.

movimentoverdeamarelo

⚠️ ATENÇÃO TORCEDORES DO BRASIL ⚠️

ESTÁ TOTALMENTE PROIBIDO COLOCAR CAMISA DO BRASIL NA ESTÁTUA DO ROCKY EM PHILLY!!!!!

Vocês já estão sabendo da zica que dá e tem coisa que é melhor não arriscar, né? Amanhã estaremos por lá, mas NÃO VAMOS FAZER PARTE DESSA HISTÓRIA DE JEITO NENHUM, EIN!!! BORA COLABORAR.

RECADO DADO, XÔ ZICA!

17. června 2026 v 21:10, příspěvek archivován: 22. června 2026 v 9:46
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„Je naprosto zakázáno oblékat soše Rockyho ve Filadelfii brazilský dres!“ znělo upozornění před druhým utkáním brazilské reprezentace.

Podle agentury AP fanoušci výzvu uposlechli. Před slavnou sochou se sice hromadně fotografovali v ikonické vítězné póze filmového boxera, samotného Rockyho ale nechali být. A kdyby se někdo přece jen rozhodl nasadit mu brazilský dres, neměl by mnoho šancí. Socha byla pod dohledem ochranky.

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