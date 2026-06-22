Brazilci na turnaji doufají v další titul. Na úvod skupiny zaváhali, s Marokem remizovali 1:1. Následně si však poradili s outsiderem z Haiti 3:0. Skupinovou fázi zakončí 24. července zápasem proti Skotsku.
Za reprezentací tradičně cestují také tisíce fanoušků. Ti jsou kromě bouřlivé podpory známí mimo jiné i tím, že při oslavách někdy oblékají sochy do dresů svého týmu - bez ohledu na to, v jaké jsou právě zemi. Právě proto byli před zápasem ve Filadelfii vyzváni, aby se drželi dál od jedné z místních ikon: sochy Rockyho Balboy u schodů před muzeem umění.
„Je naprosto zakázáno oblékat soše Rockyho ve Filadelfii brazilský dres!“ znělo upozornění před druhým utkáním brazilské reprezentace.
Podle agentury AP fanoušci výzvu uposlechli. Před slavnou sochou se sice hromadně fotografovali v ikonické vítězné póze filmového boxera, samotného Rockyho ale nechali být. A kdyby se někdo přece jen rozhodl nasadit mu brazilský dres, neměl by mnoho šancí. Socha byla pod dohledem ochranky.