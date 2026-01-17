Galvas, Sikora a další junioři ze stříbrného MS dostali pozvánku na kemp před ZOH

„Řekli si o to výkony na mistrovství světa a taky se to hodí, mají přestávku,“ řekl Rulík. Zároveň potvrdil slova generálního manažera Jiřího Šlégra z nominační tiskové konferenci, že úspěšní junioři budou mít šanci zabojovat o nominaci na seniorský šampionát.
„Uvidíme, jak se jim bude dařit. S některými počítáme, že by se zapojili do přípravy před turnajem,“ uvedl šedesátiletý kouč, který předloni dovedl tým k zisku zlatých medailí na MS v Praze. Aktuálně to vypadá, že by šanci měli dostat Galvas s Sikora.
V Karlových Varech by se na začátku února mělo sejít dvanáct hráčů působících v extralize, Švýcarsku a ve Švédsku, které Rulík se svými asistenty zařadili do kádru pro olympiádu.
„Na začátku budeme mít klidovější režim, trénink by měl být až třetí den. Podle toho, kdo kdy skončí,“ uvedl Rulík s tím, že s týmem bude na západě Čech i pětice hráčů, kteří budou připraveni nahradit případné zraněné.
Rulík v jejich případě nepoužívá označení náhradníci. „Budou to připravení hráči,“ řekl Rulík. Podle iSport.cz by mělo jít obránce Jana Ščotku, Libora Hájka a útočníky Ondřeje Beránka, Filipa Chlapíka a Jáchyma Kondelíka.
Hokejová reprezentace se bude v Karlových Varech připravovat do 5. února, kdy odletí do Itálie. V neděli 8. února se k nim v Miláně připojí hráči z NHL v čele s Davidem Pastrňákem a Martinem Nečasem. První utkání turnaje čeká český výběr 12. února proti Kanadě.