Galvas, Sikora a další junioři ze stříbrného MS dostali pozvánku na kemp před ZOH

Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík se rozhodl pozvat na kemp před olympijskými hrami v Miláně i čtyři stříbrné medailisty z nedávného mistrovství světa juniorů. V Karlových Varech, kde se v pondělí 2. února sejde evropská část týmu, mužstvo doplní brankář Matyáš Mařík, obránce Tomáš Galvas a útočníci Petr Sikora se Štěpánem Hochem. Rulík to řekl v podcastu Trefa do Černého a upozornil na to web iSport.cz.
„Řekli si o to výkony na mistrovství světa a taky se to hodí, mají přestávku,“ řekl Rulík. Zároveň potvrdil slova generálního manažera Jiřího Šlégra z nominační tiskové konferenci, že úspěšní junioři budou mít šanci zabojovat o nominaci na seniorský šampionát.

„Uvidíme, jak se jim bude dařit. S některými počítáme, že by se zapojili do přípravy před turnajem,“ uvedl šedesátiletý kouč, který předloni dovedl tým k zisku zlatých medailí na MS v Praze. Aktuálně to vypadá, že by šanci měli dostat Galvas s Sikora.

V Karlových Varech by se na začátku února mělo sejít dvanáct hráčů působících v extralize, Švýcarsku a ve Švédsku, které Rulík se svými asistenty zařadili do kádru pro olympiádu.

„Na začátku budeme mít klidovější režim, trénink by měl být až třetí den. Podle toho, kdo kdy skončí,“ uvedl Rulík s tím, že s týmem bude na západě Čech i pětice hráčů, kteří budou připraveni nahradit případné zraněné.

Český kapitán Petr Sikora doráží na kanadského brankáře Cartera George.
Adam Benák a Tomáš Galvas se snaží zastavit Camerona Reida.

Rulík v jejich případě nepoužívá označení náhradníci. „Budou to připravení hráči,“ řekl Rulík. Podle iSport.cz by mělo jít obránce Jana Ščotku, Libora Hájka a útočníky Ondřeje Beránka, Filipa Chlapíka a Jáchyma Kondelíka.

Hokejová reprezentace se bude v Karlových Varech připravovat do 5. února, kdy odletí do Itálie. V neděli 8. února se k nim v Miláně připojí hráči z NHL v čele s Davidem Pastrňákem a Martinem Nečasem. První utkání turnaje čeká český výběr 12. února proti Kanadě.

