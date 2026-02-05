Ruskou vlajku nechaly české hokejistky z hlediště odstranit. Přihlížel i Vance

Ruská vlajka se na zábradlí objevila až v průběhu utkání. Visela pár metrů od české střídačky a zvláštní pohled se naskytl především ve chvíli, kdy kolem ní musely reprezentantky národního týmu po druhé třetině procházet.
Například na mistrovství světa platí pravidlo, že v arenách mohou viset vlajky pouze účastníků turnaje. A těmi ruské hokejistky kvůli válce na Ukrajině nejsou.
„Ruské vlajky si všimla naše třetí brankářka, hned mi psala. Volali jsme na IIHF, oni zareagovali rychle. Ano, nedělalo nám to dobře,“ sdělila generální manažerka reprezentace hokejistek Tereza Sadilová.
Ke konci třetí třetiny šla jedna z pořadatelek vlajku odstranit. Ale ve chvíli, kdy ji odnášela pryč, ji doběhl muž v černé bundě, vlajku jí vytrhl, schoval si ji do kapsy a sedl si zpátky na tribunu.
První utkání českých hokejistek na olympijském turnaji navíc ozvláštnila přítomnost politické delegace ze Spojených států. Zápas po celou dobu sledovali viceprezident Vance s rodinou a ministr zahraničí Rubio.
Ti dorazili do Itálie spolu s dalšími americkými sportovci a v pátek se zúčastní slavnostního zahájení na San Siru.
Součástí delegace jsou například i bývalé hokejistky a zlaté sestry z olympijského turnaje v Pchjončchangu 2018 Jocelyne Lamoureuxová-Davidsonová a Monique Lamoureuxová-Morandová. Obě jsou velké podporovatelky prezidenta Donalda Trumpa. Obě seděly během zápasu hned vedle Vance.