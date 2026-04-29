Ruští a běloruští boxeři se můžou vrátit do mezinárodního ringu, vlajku mít nesmějí

  10:28
Ruští a běloruští boxeři se můžou s okamžitou platností vrátit do mezinárodních soutěží. Rozhodla o tom organizace World Boxing. Používání vlajky jim však zapověděla, místo ní se u jejich jména objeví neutrální symboly.

ilustrační snímek

Ruští a běloruští reprezentanti byli z boxerských soutěží vyloučeni před čtyřmi lety po začátku invaze na Ukrajinu. Mezinárodní olympijský výbor však postupně vyzval ke zmírnění sankcí, na což řada sportů přistoupila.

Nyní se k nim přidal i box, Rusové a Bělorusové však podle World Boxing musejí pro návrat nejprve projít vetovacím procesem. V něm musejí mimo jiné prokázat, že nejsou napojení na armádu a že nepodporovali válku na Ukrajině.

World Boxing vznikla v dubnu 2023 jako náhrada za asociaci IBA, která byla kvůli řadě kontroverzí vyloučena z olympijského hnutí. Mezi členy World Boxing patří většina národních svazů včetně českého a od loňska i ruského a běloruského.

