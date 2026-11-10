Agresivní operace na pokyn Putina. Rusko si stěžuje, žádá i prošetření postupu Čechů

„Zatím slýcháme jen samé prázdné tlachání, nic jiného,“ řekl ministr sportu Michail Děgťarjov ve vysílání televizní stanice Zvezda.
Na IIHF se Rusové obrátili písemnou formou, žádají prošetření postupu všech hokejových federací, které s nimi odmítají hrát. Včetně českého svazu v čele s Aloisem Hadamczikem.
„V některých případech to dospělo až do absurdní roviny,“ rozčiloval se Děgťarjov. „Třeba ze švédské strany se k nám dostalo, že pokud jejich hokejisté nastoupí proti nám, utrpí psychickou újmu.“
MOV, který v červenci po třech letech předběžně zrušil suspendaci Ruského olympijského výboru, oslovil se žádostí o uspořádání zasedání výkonného výboru.
Zcela otevřeně přiznal i výrazné zapojení prezidenta: „Na pokyn prezidenta Vladimira Vladimiroviče Putina vedeme agresivní diplomatickou a právní operaci.“
Rusům vadí, co následovalo po verdiktu CAS (Mezinárodní sportovní arbitráž). Bojkot zahájilo Finsko a další severské země, postupně se přidaly i další státy, stejný názor vyslovili i někteří sponzoři.
Kanada a Česko, pořadatelé dvou nejbližších světových šampionátů (mužů do 20 let a žen do 18 let), ruské sportovce na turnajích nechtějí.
„Proto žádáme MOV, aby nad situací okamžitě převzal kontrolu,“ prohlásil Děgťarjov.
Jako příklad podobného postupu uvedl loňské mistrovství světa ve sportovní gymnastice, které hostila Jakarta.
Startovat zde měli také Izraelci, tedy reprezentanti země, s níž Indonésii nepojí diplomatické vztahy. Šestici gymnastů se rozhodla vzhledem k dění v Pásmu Gazy neudělit víza.
Izrael se tehdy marně snažil odvolat u CAS, MOV posléze uvalil na Indonésii sankce a přerušil rozhovory o případném pořádání olympijských her, mládežnické olympiády a dalších akcí.
Rusové tvrdí, že i jejich sportovci si zaslouží rovné zacházení, odvolají se na dodržování Olympijské charty a hodnot, které podle Děgťarjova svědomitě prosazují.
„Jde nám také o jednotu světového sportu a její zachování,“ řekl ministr sportu.
Zároveň doplnil, že u CAS dosahují Rusové v poslední době jednoho úspěchu za druhým.
Učinil tak ve stejný den, co vyšlo najevo, že dva ze tří soudců Sportovní arbitráže, Giulio Palermo z Itálie a Ismail Selim z Egypta, v nedávné době navštívili Moskvu.
„Musíme si uvědomit, že světový sport nezahrnuje pouze Evropu, Skandinávii a Pobaltí. Na světě je více než 200 zemí, všechny se věnují sportu,“ vzkázal Děgťarjov.