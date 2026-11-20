S informací, že se komise Mezinárodní sportovní arbitrážní rady (ICAS) nebude oficiální námitkou zabývat, přišel ruský kanál Match TV.
Vedení světového hokeje vadilo, že dva ze tří soudců, kteří na konci října vynesli finální verdikt, v nedávné době navštívili Moskvu.
Podle zjištění investigativního novináře Thomase Renggliho ze švýcarského webu Inside Paradeplatz šlo o předsedu senátu Giulia Palerma a Ismaila Sálima z Egypta.
Oba se v uplynulých měsících zúčastnili Ruského mezinárodního arbitrážního kongresu, Palermo na něm letos v září přednášel.
„Účast na konferenci v Rusku ještě není důkaz, ale v takhle politicky citlivé kauze by o ní každý normální porotce informoval, protože může tušit, jaký z toho bude průšvih, až to praskne,“ řekl pro iDNES Premium český právník Jan Šťovíček, v minulosti jeden ze soudců CAS.
Mluvčí arbitráže jakákoliv obvinění z podjatosti odmítal. Tvrdil, že na průběh sporu neměla cesta Palerma a Sálima do země, která vede válku na Ukrajině, žádný vliv. I když o ní CAS nevěděla.
Proč tedy IIHF se stížností neuspěla?
Všichni zúčastnění mohli proti nezávislosti soudu protestovat na konci října, což se nestalo. Renggli přišel se svým zjištěním až o dva týdny později.
ICAS tedy už v tu chvíli nemohla námitku řešit. Zároveň uvedla, že rozhodnutí vešlo v platnost a stalo se finálním ve chvíli, kdy se oznámilo oběma stranám.
Dílčí vítězství ale nepřebije ruskou frustraci a pocit nespravedlnosti.
Hráči nedostanou od kanadské vlády víza pro nadcházející juniorský šampionát, který na přelomu roku hostí Edmonton a Red Deer. To samé platí i pro ženské mistrovství do 18 let v Ostravě.
„Za mě se nic nemění. Existují tady nařízení vlády, usnesení vlády, které de facto zakazuje vydání víz k účasti ruských sportovců na našem mistrovství,“ řekl ve středu České televizi ministr vnitra Lubomír Metnar.
Ve čtvrtek se k aktuálnímu hokejovému dění znovu vyjádřil i Vladimir Putin.
Postěžoval si, že pořadatelé nejbližších akcí, stejně jako státy, které na turnajích proti Rusku v případě jeho účasti odmítají nastoupit, pohrdají normami mezinárodního sportovního práva.
„Jedná se o hrubé porušení Olympijské charty, takové kroky vedou k celkovému zničení olympismu. Sport by měl, stejně jako umění, spojovat. Někdo si ale zřejmě sjednocení nepřeje a naopak se snaží vyostřit napjatou situaci,“ prohlásil po návštěvě Číny a jednání Rady pro asijsko-pacifickou hospodářskou spolupráci.