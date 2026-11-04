Pro Rusy to mohla být první příležitost, jak se na akce pod záštitou IIHF (Mezinárodní federace ledního hokeje) vrátit.
Tradičně sledovaný turnaj mladých talentů se koná v Edmontonu a Red Deer na přelomu roku, startuje už 26. prosince zápasem mezi Českem a Norskem.
„Dokud Rusko a Bělorusko podporují nezákonnou, neospravedlnitelnou a děsivou válku na Ukrajině, nebudou jejich sportovci reprezentovat své země na žádných soutěžích v Kanadě,“ prohlásil Carney.
K jeho vyjádření se později přidala i asociace Hockey Canada, která zastává totožný postoj.
„Děkujeme vládě za jasné stanovisko, že hodlá zabránit ruským a běloruským funkcionářům a sportovcům v účasti pod státními symboly jejich zemí na mezinárodních sportovních akcích pořádaných na kanadském území. Tento týden se sejdeme, abychom projednali další postup,“ stojí v oficiálním prohlášení.
Statement from Hockey Canada. 🍁 Déclaration de Hockey Canada. 🍁 https://t.co/R6WINDoL6m— Hockey Canada (@HockeyCanada) November 3, 2026
Už krátce po vynesení verdiktu CAS bylo patrné, že s ním Kanaďané nesouhlasí. „Jsme nesmírně zklamaní, důrazně se proti němu ohrazujeme,“ hlásila v sobotu ministryně zahraničních věcí Anita Anandová.
„Zachováme omezení účasti ruských sportovců na akcích pořádaných v Kanadě, které jsou financovány kanadskou vládou, a prozkoumáme další možnosti, jak zajistit, aby byla ruská vláda volána k odpovědnosti,“ uvedl tajemník pro sport Adam van Koeverden.
Nyní Kanada svá slova potvrdila. Učinila další krok proti Rusku, stejně jako několik dalších zemí v předchozích dnech.
Finsko, Švédsko, Norsko a Dánsko v úterý oznámily, že do zápasů proti Rusům nenastoupí. K bojkotu se přidala i česká strana, která původně chtěla rozhodnout příští čtvrtek při jednání výkonného výboru, ale nakonec nečekala.
Vláda zároveň již avizovala, že stále platí zákaz vydávání krátkodobých víz Rusům, což se dotkne hokejistek před lednovým mistrovstvím světa žen do 18 let.
„Ve čtvrtek budeme jednat s představiteli vlády a očekáváme jasné stanovisko k platným restrikcím a možnostem neudělení víz ruské reprezentaci. Z ruské strany již dostáváme požadavky na kroky směřující k jejich reintegraci, a to musíme bezprostředně řešit,“ popisoval generální sekretář svazu Jan Černý.
Stejný krok zvažují také Němci, kteří v květnu hostí mužský šampionát. Předseda svazu Frank H. Lutz zároveň připustil i možnost, že by se země turnaje vzdala.
V reakci na to se ozvalo Rusko. „Jsme připravení mistrovství uspořádat, pokud o něj Německo ztratí zájem,“ vzkázala Světlana Žurovová, poslankyně Státní dumy stranu Jednotné Rusko prezidenta Vladimira Putina.