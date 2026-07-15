Rusové se vrací na půdu IIHF. Účast na MS? Měli bychom cílit na olympiádu, říká Bykov

Po začátku války na Ukrajině se Rusové účastnili kongresu jen na dálku, virtuálně. Teď se však dostaví osobně, na schůzích konaných na přelomu srpna a září na Tenerife nebudou chybět.
„IIHF zaslala potvrzení, že pozvala zástupce Ruského hokejového svazu k osobní účasti na pololetním kongresu,“ citují ruské servery agenturu TASS.
Hlavní bod je jasný, 2. října se volí nový prezident IIHF. Luc Tardif totiž ve funkci skončí, má ho nahradit jeden z devíti kandidátů.
Mezi nimi figuruje i současný viceprezident Petr Bříza, pak také Henrich Bach Nielsen z Dánska, Bělorus Sergej Gončarov, Frank Gonzalez ze Španělska, Gruzínec Zakaria Chečuašvili, Estonec Jaan Mölder, Aivaz Omorkanov z Kyrgyzstánu, Slovinec Matjaž Rakovec a Franz Reindel z Německa.
Nové složení bude mít i Rada IIHF. O místo v ní se hlásí hned třicet uchazečů, uspěje deset z nich. Kromě Břízy i třeba Dmitrij Kurbatov z Ruska nebo Gončarov z Běloruska, tedy ze zemí, které v posledních letech chyběly na světových šampionátech.
Není jasné, zdali předmětem kongresu bude i téma ruských hokejistů a jejich návratu na mezinárodní scénu. Možná se povedou neformální diskuze, ale rozhodnout by mělo až nové vedení IIHF.
Definitivní stanovisko ohledně účasti Rusů v rámci sezony 2026/27 po jejich odvolání u Disciplinární komise totiž ještě nepadlo.
Minulý týden však Mezinárodní olympijský výbor předběžně zrušil suspendaci Ruského olympijského výboru, jeho sportovci se tak mohou zapojit do kvalifikací pro LOH v Los Angeles.
A hokej? Tam je situace zatím nejistá, pokud by se Rusové měli vrátit, velmi pravděpodobně by následoval bojkot šampionátu ze strany Česka, Švédska, Finska nebo Lotyšska.
„Nemám moc velkou důvěru v to, že bychom se v další sezoně vrátili na mezinárodní úroveň. Ne s vlajkou a hymnou. Měli bychom cílit na olympiádu,“ řekl bývalý reprezentační trenér Vjačeslav Bykov.
V Rusku cítí, že účast na hokejovém mistrovství nevypadá příliš reálně. Ale občas se z východu ozvou i optimističtější hlasy, které radí, co by mohlo vést k obratu v postoji IIHF a jejích členů.
„Nevím, kdo v Ruské hokejové federaci jedná s tou mezinárodní. V jiných sportech máme s mezinárodními organizacemi dobré vztahy, získali jsme i právo vystupovat s vlajkou a hymnou. To je dobrý příklad,“ hlásil třeba Vjačeslav Fetisov, dvojnásobný olympijský vítěz a poslanec Státní dumy, pro agenturu RIA Novosti Sport.
„Myslím, že by o účast ruského týmu na mistrovství světa měl zájem každý na světě. Třeba NHL jde příkladem všem členům mezinárodní hokejové rodiny a mezi týmy neexistují žádné konflikty ani nenávist, jak je v dnešní době běžné. I když hrají brutální sport, kde se kdokoliv může zranit, nic takového se mezi nimi neděje,“ dodal Fetisov.