Že nedostaneme víza? Máme plán B, říkají Rusové o MS juniorů a radí: Vylučte i Čechy

Ta největší? Kanada, hostitel nadcházejícího MS hráčů do 20 let, jasně deklarovala: „Nesouhlasíme s válkou na Ukrajině, Rusům nedáme víza.“
I na to se Rusové už prý připravují. Řešení našli paradoxně přímo v dějišti turnaje, kde mají své hráče v juniorských soutěžích.
„V takovém případě by se ruský tým vytvořil z krajanů, kteří hrají za oceánem. Problémy nenastanou ani s realizačním týmem, s konkrétními lidmi už existují dohody,“ oznamoval novinář Alexej Ševčenko.
Takoví jedinci, kterých figurují ve WHL, OHL, QMJHL i dalších soutěžích vysoké desítky, už totiž víza mají a Rusko by tak mohli reprezentovat. Nejednalo by se sice o nejsilnější možnou sestavu, ale konkurenceschopný tým by vznikl.
Jenže zatímco Kanada se nejdříve odvolávala na fakt, že pro akce, které finančně podporuje federální vláda (byť zatím není jasné, zdali se takovým způsobem podílí na organizaci MS juniorů), neudělí ruským mladíkům víza, její premiér Mark Carney pronesl daleko tvrdší výrok.
„Pokud se mě zeptáte konkrétně na juniorský šampionát, Rusové na něm nebudou,“ pravil jasně.
Ruská hokejová federace i přesto tvrdí, že díky vyhlášení Sportovního arbitrážního soudu (CAS) na turnaj tak jako tak pojedou. Že se zkrátka nenajde vyšší, opodstatněný důvod, který by je na šampionát nepustil.
S nařízením CAS i posléze potvrzením od IIHF, která uvedla, že Rusové mají na mistrovství nahradit Norsko, vznikly pro pořadatele mnohé výzvy.
Organizační, logistické či bezpečnostní. Rusko mělo přistát ve skupině B, hned první zápas by tedy mělo odehrát místo Norů proti Česku. Pak ještě proti Švýcarsku, Kanadě a Lotyšsku.
Avšak ruský portál Championat uvádí, že IIHF rozeslala účastníkům mistrovství dokument, v němž se Rusko vyskytuje ve skupině A společně s Kanadou, Švýcarskem, Lotyšskem a Finskem.
Není tedy jasné, s kým by se Rusové měli utkat – nehledě na bojkotování vzájemných klání, které mnohé federace vyhlásily.
Pokud by měl nastat scénář, který píše championat.ru, Švýcaři, Lotyši i Finové by proti Rusům jistě nenastoupili.
Jestliže platí původní varianta, střet s Ruskem by odmítli ještě Češi. Pouze Kanaďané, kteří ale nechtějí Rusům poskytnou víza, veřejně nezavrhli společný zápas.
„Všichni tihle evropští malí zlodějíčci rozumějí jen tehdy, když jsou potrestáni penězi. Všechny ty řeči, hlasitá prohlášení, bojkoty a výhrůžky jim procházejí bez následků. Jediná věc, která zabere, jsou obrovské pokuty uložené ze strany IIHF nebo na základě soudního rozhodnutí,“ reagoval v rozhovoru pro Championat ruský trenér Andrej Nazarov.
„Pokud Lotyši, Češi a Švýcaři odmítnou proti Rusku nastoupit na led, je potřeba jim uložit obrovské pokuty a vyloučit je z turnaje. A místo všech těchto podvodníků a bojkotérů pozvat jiné reprezentace s nižším žebříčkovým umístěním,“ dodal.
Situace tak dál nemá jasný výsledek. Stanovisko IIHF i postoj premiéra Carneyho stojí jasně proti sobě. Přitom do startu šampionátu zbývá pouhých 47 dní.