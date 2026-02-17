Po schůzce s vedením MOV, včetně jeho prezidentky Kirsty Coventryové, Tarpiščev tvrdil: „Mluvil jsem s nimi i mezi čtyřma očima. Všechno je v pořádku a bude se to zlepšovat. Myslím, že není daleko čas, kdy bude náš olympijský výbor uznán a budeme se účastnit všech soutěží. Všechno jde nyní dobře.“
Tarpiščev se pochlubil, že s Coventryovou probíral ruské záležitosti 40 minut. „Schůzku hodnotím velmi pozitivně, proběhla v přátelské atmosféře. Byla pozitivní jak emocionálně, tak i z hlediska jejího chápání probírané problematiky. Obecně se mi líbí její styl práce, semináře vede moderním způsobem – energicky, emotivně a s jedinečným přístupem k lidem. Máme dobré vztahy.“
Což platí údajně také o vztazích Tarpiščeva a Vladimira Putina.
Rusko prostřednictvím Dmitrije Peskova, Putinova tiskového mluvčího, zároveň oficiálně podpořilo diskvalifikaci ukrajinského skeletonisty Vladyslava Heraskevyče, kterého MOV vyloučil kvůli přilbě s vyobrazením obětí ruské agrese.
„Sport by neměl být tímto způsobem politizován,“ vyhlásil mluvčí Kremlu, přestože právě Rusko ho v minulosti mnohokrát používalo k politické propagandě.
Další ruští politici a funkcionáři hovořili v podobném duchu.
„Bravo, můžu rozhodnutí MOV o Heraskevyčovi jen zatleskat,“ řekl Dmitrij Vasiljev, dvojnásobný olympijský vítěz v biatlonu. „Všichni by si měli být před zákonem rovni, i Ukrajinci. Sportovci by se během soutěží neměli angažovat v politických aktivitách, měli by se soustředit pouze na svůj sport. MOV už tak tomu skeletonistovi přisoudil příliš mnoho prostoru. Je potřeba striktní přístup. A myslím si, že Coventryová v této věci prokázala důslednost, což plně podporuji.“
Michajl Heraskevyč, otec ukrajinského skeletonisty, mezitím při návštěvě Mnichovské bezpečnostní konference uvedl: „MOV se pokusil vymazat památku ukrajinských hrdinů. Nediskvalifikoval Vladyslava, diskvalifikoval Ukrajinu. Byla to diskvalifikace demokracie ve prospěch soukromých zájmů kvůli značnému tlaku ruských sponzorů.“