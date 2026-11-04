PŘEHLEDNĚ: Bojkotující Češi, shovívaví Slováci. Jak se země staví k návratu Rusů?

Česko
Česko se k rozhodnutí Arbitrážního soudu (CAS) postavilo odmítavě. Prezident českého hokejového svazu Alois Hadamczik v úterý uvedl, že se národní tým přidává k zemím, které se rozhodly zápasy s Ruskem. oficiálně bojkotovat.
„Český hokej se připojuje k postoji dalších evropských hokejových federací, které oznámily, že jejich reprezentační týmy nebudou nastupovat k utkáním proti Rusku,“ zní v prohlášení.
Otázkou stále zůstává lednové mistrovství světa žen do 18 let, které se má hrát v Ostravě. Svaz bude proto ve čtvrtek jednat s vládou a bude vyžadovat neudělení cestovních víz ruským sportovkyním.
K situaci se vyjádřili také prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš. „Pokud bylo jednou rozhodnuto, že tam Rusové nepatří, tak tam nepatří do konce probíhající války,“ řekl předseda vlády.
Nespojovat svou značku s Ruskem se rozhodlo i několik významných českých sponzorů mezinárodních hokejových turnajů. První se ozvala společnost Tipsport, podílet se odmítá také Plzeňský Prazdroj.
„Pokud se ruský národní tým mistrovství světa zúčastní, přehodnotíme naše zapojení do šampionátu a podnikneme další kroky,“ uvedla také mladoboleslavská automobilka Škoda Auto, která je hlavním sponzorem turnaje.
Slovensko
Slovensko je jedním ze států, které návrat ruských sportovců nepřekvapivě vítají.
„Vždycky jsem odmítal zapojení sportu do politiky a vždycky jsem se ptal, jakou hodnotu má zlatá medaile, když k ní není nutné porazit ruské hokejisty, kteří bezpochyby patří k nejlepším na světě,“ prohlásil slovenský premiér Robert Fico.
Stejný názor zastává i ministr cestovního ruchu a sportu Rudolf Huliak, podle kterého je návrat ruských hokejistů dobrou zprávou pro sportovní fanoušky.
Svůj pohled přidal i trenér slovenské reprezentace Vladimír Országh.„Momentálně to neřešíme. Bylo nějaké vyjádření, možná trochu překvapivé, že Rusy pouštějí na mistrovství. Uvidíme, jak se k tomu postaví IIHF,“ sdělil novinářům.
Národní tým na začátku listopadu čeká mezinárodní Německý pohár. „Momentálně se soustředíme na nadcházející turnaj a hráče, které tu máme. To jsou věci, které můžeme ovlivnit,“ zakončil.
Ukrajina
Státem, který je také proti návratu Rusů na šampionáty je samozřejmě Ukrajina. Ta se na šampionát probojovala po dvaceti letech po vítězství v divizi 1A.
„Rozhodnutí CAS legitimizovat účast Ruska na mistrovství světa IIHF je nepřijatelné. Ruské národní týmy reprezentují stát, který stále vede agresivní válku. Jejich opětovné připuštění by nyní poskytlo Moskvě mezinárodní legitimitu, po které tak touží,“ sdělil tamní ministr zahraničí Andrij Sybiha.
Pokud by se sborná na MS vrátila, Ukrajina by o turnaj znovu přišla.
Finsko
Finsko se nejprve rozhodlo turnaje nebojkotovat, ale uvedlo, že by podpořilo každého hráče, který by odmítl nastoupit.
V pondělí však svůj postoj změnilo a začalo dávat dohromady skupinu zemí, které by bojkot podpořily. „Naše pozice je jasná. Nebudeme hrát proti Rusku, dokud trvá válečná agrese proti Ukrajině,“ uvedlo. „Společné prohlášení bude mít daleko větší váhu než ojedinělé rozhodnutí.“
Stanovisko sdílí s Dánskem, Lotyšskem, Norskem a Švédskem. K iniciativě se připojilo i Česko a ve středu také Rakousko.
Finové dále uvedli, že se zřeknou pořádání mistrovství světa juniorů na přelomu let 2027 a 2028, pokud by mělo být s ruskou účastí.
Důsledky z návratu sborné vyvodili i finští sponzoři. V případě jejich účasti odmítla na MS participovat společnost na výrobu pneumatik Nokia Tyres. Navázala tak na švédskou firmu AJ Products nebo český Tipsport.
Norsko
K finskému bojkotu se připojil také Norský hokejový svaz. „Norsko nebude hrát proti Rusku na mistrovství světa v roce 2027, a to s ohledem na současnou situaci a dosavadní informace. Ostatní skupinové zápasy budou odehrány podle plánu,“ uvedl v prohlášení.
„Naše stanovisko, že Rusko má být vyloučeno ze všech mezinárodních turnajů, dokud bude trvat válka na Ukrajině, zůstává nezměněno,“ doplnil svaz.
Utkání se sbornou chce zabránit také z důvodu bezpečnosti.
„Domníváme se, že zápas proti Rusku by za současných okolností mohl vystavit naše hokejisty a náš štáb bezpečnostním rizikům. Naším hlavním zájmem je duševní zdraví, blaho a osobní bezpečnost našich hráčů,“ zní dál z Norska.
Švédsko
Další zemí, která návrat Ruska neschvaluje, je Švédsko. Přestože po pátečním oznámení IIHF hlásalo, že „bojkot mistrovství není cesta“, v úterý otočilo. Přidalo se k dalším severským zemím a do případných zápasů proti sborné v květnu ani jindy nenastoupí.
„Tre Kronor nenastoupí proti Rusku na nadcházejících mistrovstvích světa,“ uvedl předseda Švédského svazu ledního hokeje Anders Larsson. Ostatní utkání plánují odehrát podle harmonogramu.
Od mistrovství světa dávají za nových podmínek ruce pryč také sponzoři. Švédská firma na výrobu interiérových nábytků AJ Products odstraní na šampionátu všechna svá loga, která diváci znají především z dresů rozhodčích.
„Podporujeme sport a hodnoty s ním spojené, takže nám nepřipadá správné, aby Rusko bylo po invazi na Ukrajinu součástí,“ uvedla v prohlášení.
Dánsko
„Rozhodli jsme se, že s Ruskem hrát nebudeme. Jde nám o bezpečnost naši i všech partnerů. Od hráčů, přes fanoušky až po sponzory,“ doplnilo Dánsko, které uvedlo, že pro něj zápas s Ruskem není možností.
„V zájmu zachování integrity hokeje jako sportu si za současných podmínek zápas s Ruskem nedokážeme představit. Kdybychom to udělali, nastal by naprostý chaos,“ prohlásil svaz.
Lotyšsko
V úterý odpoledne přidalo svůj pohled také Lotyšsko. Pobaltský stát do zápasů s ruskými státy nesmí ze zákona vůbec nastoupit. Nelze to ani v případě, že by soupeř hrál pod neutrální vlajkou.
Přesto se do bojkotu také oficiálně zapojilo a v prohlášení potvrdilo, že se jeho postoj ohledně účasti Ruska a Běloruska na MS po dobu války na Ukrajině nezměnil. Má stejný názor jako další severské země a také se připojilo k bojkotu a společnému prohlášení IIHF.
„Proti Rusku nebo Bělorusku nesmí Lotyšsko nastoupit,“ myslí si třeba obránce Ralfs Freibergs, který dlouhodobě kritizuje ruskou agresi na Ukrajině.
Německo
Rozhodnutí Arbitrážního soudu (CAS) způsobilo problémy také Německu, kde se má mistrovství světa 2027 konat. V květnu ho mají hostit Düsseldorf, Mannheim a Gelsenkirchen.
Příjezd ruských sportovců by ale pro šampionát znamenal zvýšené výdaje především na bezpečnost, které si nemůže dovolit. „Nechci být pesimista, ale musíme samozřejmě zvážit i variantu, že se mistrovství světa vzdáme,“ prohlásil v neděli předseda Německého hokejového svazu.
Ve hře je i varianta, že by se šampionát konal v jiné zemi. Toho se chytili právě Rusové, kteří se o pořadatelství hned přihlásili. „Jsme připraveni pořádat toto mistrovství světa, pokud o něj Německo ztratí zájem,“ řekla bývalá úspěšná rychlobruslařka a nyní poslankyně Státní dumy za Putinovu stranu Jednotné Rusko Světlana Žurovová.
O pořadatelství turnaje rozhoduje IIHF.
Kanada
Na postoj Kanady se hned po Německu upíralo nejvíc pohledů, protože mistrovství světa juniorů se za mořem koná už na přelomu roku. Turnaj je rozlosován od 26. prosince 2026 do 5. ledna 2027.
Už v pátek, po oznámení rozhodnutí CAS, bylo jasné, že ním nesouhlasí. „Jsme nesmírně zklamaní, důrazně se proti němu ohrazujeme,“ uvedla v sobotu ministryně zahraničních věcí Anita Anandová.
Ve středu ráno ji doplnil kanadský premiér Mark Carney. „Dokud Rusko a Bělorusko podporují nezákonnou, neospravedlnitelnou a děsivou válku na Ukrajině, nebudou jejich sportovci reprezentovat své země na žádných soutěžích v Kanadě,“ prohlásil.
Rakousko
Ředitel rakouské federace Alexander Helwig zhodnotil situaci ve středu ráno pro tamní televizi ORF.
„Náš postoj je jasný. Dokud válka trvá, odmítáme účast Rusů na mezinárodních turnajích. Tak, jak je to dnes, s Ruskem hrát nebudeme. Je to věc, kterou by si Evropa měla rozhodnout společně. Samozřejmě do května se situace může změnit,“ sdělil.
Švýcarsko
Věčně neutrální Švýcarsko se k návratu Rusů zatím nevyjádřilo. Ve čtvrtek má ale dojít k jednání čtveřice zemí Euro Hockey Tour, kam dále patří Česko, Švédsko a Finsko. Situace by se tam měla také řešit, jestli se Švýcarsko také připojí k bojkotu, bude jasné v následujících dnech.
Spojené státy, Slovinsko, Maďarsko, Kazachstán,
Postoj Spojených států se nedá příliš odhadnout. Americký prezident Donald Trump se snaží vyjednávat o míru ve válce na Ukrajině, známý je ale také svým kladným vztahem k ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi.
Bez vyjádření dál zůstává Slovinsko a Maďarsko, Kazachstán se k návratu staví kladně. Proti Rusům nastupoval i během jejich suspendace.