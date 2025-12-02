Ruští lyžaři uspěli u arbitráže, na olympiádu můžou jako neutrální sportovci

Ruští a běloruští lyžaři a snowboardisté se budou moci jako neutrální sportovci zapojit do kvalifikací na únorové olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Podle verdiktu sportovního arbitrážního soudu CAS se závodníci z těchto zemí mohou vrátit do mezinárodních soutěží, což platí i pro handicapované sportovce v kvalifikacích na paralympijské hry.

Alexej Červotkin na prvním úseku ruské olympijské štafety. | foto: AP

Rusko se odvolalo proti rozhodnutí mezinárodní federace FIS, která jeho lyžařům a snowboardistům neumožnila startovat ve svých soutěžích. Předtím u CAS uspěli ruští sáňkaři. Podle rozhodnutí arbitráže jim musí federace FIL umožnit start v roli neutrálních sportovců, pokud splní podmínky.

Zatím ale není jasné, kolik ruských a běloruských sportovců se stihne na ZOH kvalifikovat. FIS stanovila uzávěrku na 18. leden.

Mezinárodní olympijský výbor stanovil pro účast ruských a běloruských sportovců na ZOH 2026 stejné podmínky, jaké měli na loňských olympijských hrách v Paříži. Pod neutrální vlajkou se mohou her zúčastnit individuální sportovci, kteří nepodporují válku na Ukrajině a nejsou napojeni na armádu.

Musejí se ale kvalifikovat, což jim některé světové sportovní federace nehodlaly umožnit. Na plošném vyloučení ruských a běloruských sportovců trvá například vedení světového biatlonu, v některých zemích budou mít Rusové potíže s udělením vstupních víz. Ministr sportu Michail Děgťarjov počítá na ZOH s účastí nejvýš 20 ruských olympioniků.

