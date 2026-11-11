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Rusové tu závodit nebudou. Polsko odmítá vydat víza skokanům na lyžích

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  17:53aktualizováno  17:53
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ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Polsko neudělí pro závody Světového poháru na svém území víza ruským skokanům a skokankám na lyžích, i když jim pro tuto sezonu mezinárodní federace FIS umožnila startovat s neutrálním statusem. Agentuře Reuters to ve středu sdělilo polské ministerstvo zahraničí. Polsko bude hostit od 4. do 6. prosince závody skokanek ve Wisle a 15. až 17. ledna mužské závody v Zakopaném.

Ministerstvo zopakovalo, že podle současných pravidel nesmějí ruští občané vstoupit do úseku vnější hranice Evropské unie procházejícího Polskem, a to ani ve vzduchu či na moři. Dodalo, že účast na sportovní akci není důvodem k udělení výjimky.

Mezinárodní lyžařská a snowboardová federace FIS v této sezoně povolí start ruských a běloruských sportovců s neutrálním statusem. O tom, zda dostanou víza a bude jim umožněn vstup do země, rozhodují samotné pořádající státy.

„FIS nenese odpovědnost za odmítnutí víza či vstupu osobě, jíž bylo umožněno startovat s neutrálním statusem,“ uvedla federace.

Mezi ruské skokany se statusem neutrálních sportovců aktuálně patří například Danil Sadrejev a Jevgenij Klimov, stříbrní medailisté ze soutěže smíšených týmů na olympijských hrách v Pekingu 2022.

Švédský ministr pro migraci Johan Forssell v říjnu agentuře Reuters řekl, že vláda prověří možnost zamítnout udělení víz ruským a běloruským sportovcům. Ve švédském Falunu se na přelomu února a března uskuteční mistrovství světa v klasickém lyžování.

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