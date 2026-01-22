Rusko se rozzlobilo, žene IIHF k arbitráži: Nepřijatelné! Ani jste s námi nejednali

„Rozhodnutí považujeme za nepřijatelné a obrátíme se na Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS),“ stojí v prohlášení.
IIHF ve čtvrtek prodloužila platnost vyloučení Ruska a Běloruska z mezinárodních soutěží i pro sezonu 2026/27. Zopakovala oficiální důvod, a to obavy o bezpečnost účastníků turnajů.
Zároveň přidala, že na doporučení MOV „zváží“ možnost návratu Rusů a Bělorusů do mládežnických kategoriích do 18 let od sezony 2027/28. Jasně ale dodala, že se musí zásadně snížit rizika ohrožení bezpečnosti účastníků.
Prezident mezinárodní federace Luc Tardiff opakovaně prohlásil, že „návrat Rusů do hokejové rodiny si přeje, ale znamenal by, že válka na Ukrajině skončila“.
Rusové si nyní stěžují, na středeční jednání Rady IIHF nedostali pozvánku a nemohli se zúčastnit diskuse a vyjádřit svůj názor.
„Zklamalo nás to. Jsme přesvědčeni, že prosincové rozhodnutí MOV doporučit všem sportovním federacím na světě navrátit ruské a běloruské juniory na mezinárodní scénu naplňuje principy antidiskriminace. Přesto se IIHF rozhodla toto doporučení ignorovat,“ píšou Rusové.
Nesouhlasí ani s oficiálním zdůvodněním zákazu, tedy s obavami, že nejde zajistit bezpečnost účastníků, pokud by se turnajů Rusové a Bělorusové účastnili.
„Už to není relevantní důvod, navíc postrádá jakýkoliv základ a jedná se čistě o formalitu pro to, aby nám mohli účast odepřít,“ zlobí se.
Rusové a Bělorusové letos přijdou o první olympiádu, o páté mistrovství světa a nemohli se zúčastnit ani loňského turnaje Čtyř národů. Příští rok mají přijít o šestý šampionát. S nadějí vyhlíží možnost zúčastnit se Světového poháru v roce 2028, který bude opět pořádat NHL.