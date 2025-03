Sajtijevovo úmrtí potvrdil agentuře TASS ruský ministr sportu Michail Děgťarjov.

K příčině se nevyjádřil, řekl pouze, že Sajtijevova smrt byla „předčasná a tragická“. Podle neoficiálních zpráv ruských médií byl slavný zápasník v neděli odpoledne hospitalizován v jedné z moskevských nemocnic s podezřením na otravu a zemřel na zástavu srdce.

Rodák z Dagestánu byl jedním ze tří zápasníků, kteří pod pěti kruhy vyhráli tři zlata. Na olympijských hrách triumfoval v Atlantě 1996, Aténách 2004 a Pekingu 2008 vždy ve váze do 74 kg. Kariéru ukončil v roce 2009.

Buvajsar Sajtijev na snímku z července 2024.

„Tragická zpráva, zemřel velký syn čečenského lidu, legendární sportovec, trojnásobný olympijský šampion a NÁŠ BRATR. Nenapravitelná ztráta,“ reagoval čečenský vůdce Ramzan Kadyrov a naznačil, že nemuselo jít o otravu. „Buvajsar měl problémy se srdcem,“ dodal na svém telegramovém kanále.

Vedle nesmazatelných úspěchů na sportovním poli se Sajtijev po kariéře zapojil i do politiky. Až do roku 2021, kdy odstoupil z funkce, byl zastupujícím poslancem Státní dumy Dagestánu a poté se stal prezidentem Čečenské zápasnické federace, kterou zastával až do své smrti.