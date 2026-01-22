Ruským hokejistům chybí olympiáda. IIHF zváží jejich návrat, zákaz zatím prodloužila

Server americké televize ESPN oslovil několik ruských hokejistů NHL a námětem bylo: Co říkáte na olympijské hry?
„Všichni z nich jsou nadšení, jen my ne,“ odpověděl útočník Kirill Marčenko z Columbusu.
„Jde o politiku, že,“ pokrčil rameny Dmitrij Orlov, bek San Jose. „Moc se k tomu nemohu vyjadřovat, můžeme být rádi, že stále hrajeme v NHL. To je zásadní. Nezbývá nám než doufat, že příště už na olympiádě chybět nebudeme.“
„V politice se toho musí ještě hrozně moc vyřešit. Snažím se na to moc nemyslet, ale měli bychom skvělý tým s nejlepším střelcem historie a nejlepšími brankáři světa,“ přidá obránce Michail Sergačjov z Utahu s odkazem na útočníka Ovečkina a gólmany Vasilevského, Šesťorkina, Sorokina nebo Bobrovského.
Jeho slova můžou podpořit i poslední výsledky, Rusko v roce 2022 bralo stříbro, v roce 2018 zlato. V obou případech kvůli dopingovému skandálu coby „olympijští sportovci z Ruska“ bez vlajky a hymny.
Na což reagoval Nikita Zadorov, Pastrňákův spoluhráč z Bostonu: „Přijde mi, že kdyby někdo řekl: ‚Hoši, můžete hrát, ale bez vlajky a hymny,‘ většina z nás by s návrhem souhlasila. Možná by s tím někteří měli problém a nenastoupili by kvůli tomu, ale všichni víme, kdo jsme. Jsme Rusové a hymnu si můžeme zazpívat v šatně.“
Zadorov se postavil do složité situace. Jako úplná výjimka odsoudil invazi na Ukrajinu, navíc veřejně prohlásil, že se do Ruska zřejmě nevrátí, dokud bude Vladimir Putin u moci.
„Rozumím, proč Rusko nemůže hrát. Chápete mě? Probíhá válka a všechno okolo, padly na nás sankce,“ říká jako jeden z mála otevřeně. „Možná bych se kvůli svým názorům do reprezentace ani nedostal.“
Mezinárodní hokejová federace (IIHF) ve čtvrtek pouze informovala, že se rozhodla prodloužit zákaz Rusům a Bělorusům i pro sezonu 2026/27. V reakci na doporučení Mezinárodního olympijského výboru však slíbila „zvážit“ návrat jejich mladých hokejistů v kategoriích do 18 let pro sezonu 2027/28.
„V dalších měsících se ale musí snížit riziko ohrožení bezpečnosti, protože ta je jasnou prioritou,“ napsala IIHF.
„Není jednoduché zničehonic vrátit dvě země do soutěží. Musí se vyřešit návaznosti, systém sestupu a postupu,“ řekl pro The Athletic šéf IIHF Luc Tardif. „Všichni budeme rádi, až se vrátí do hokejové rodiny, ale to znamená, že už nebudou válčit. Nemám sílu zastavit válku. Já můžu jen ochránit naše soutěže.“
Naděje ruského dospělého hokeje se upíná k návratu na Světový pohár v roce 2028, který bude pořádat NHL. Tam IIHF vliv uplatnit příliš nemůže. Jak ale správně upozorňují reportéři The Athletic, pokud bude válka pokračovat, můžou země jako Švédsko, Finsko, Česko a i Kanada namítat, že by se turnaje společně s Rusy neúčastnily.
„Já ale mluvil s hráči z těchto zemí a ti mi řekli, že by proti nám hrát chtěli,“ argumentuje Zadorov.