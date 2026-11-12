Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Sedm zemí odmítlo hrát s Ruskem na MS juniorů, tvrdí německý šéf. Prý i Česko

Autor: ,
  7:03aktualizováno  7:03
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

ilustrační snímek | foto: IIHF.com

Sedm zemí odmítlo podle šéfa německého hokejového svazu Franka Lutze podepsat upravený program nadcházejícího mistrovství světa juniorů, které se na přelomu prosince a ledna uskuteční v Kanadě. Mezinárodní hokejová federace IIHF po rozhodnutí arbitrážního soudu CAS, jenž do vrcholných soutěží s okamžitou platností vrátil Rusko, do něj místo Norska zařadila sbornou. Informoval o tom německý web ad-hoc-news.

Podle webu sport.cz je mezi bojkotujícími zeměmi i Česko. Lutz o bojkotu řekl na jednání sportovního výboru německého Spolkového sněmu, kde se řešil i seniorský světový šampionát, který se v květnu uskuteční v Düsseldorfu a Mannheimu.

„Chápeme, že řešení nemůže spadnout z nebe ze dne na den. Není však pro nás představitelné, aby se celá záležitost protahovala ještě několik týdnů,“ řekl Lutz, který vyzval IIHF, aby situaci řešila.

Poté, co CAS rozhodl o návratu Ruska do mezinárodních soutěží, představitelé Rakouska, Česka, Dánska, Finska, Lotyšska, Norska a Švédska uvedli, že zápasy proti ruskému týmu budou bojkotovat.

K dalším utkáním na turnajích jsou připraveni nastoupit. Představitelé Norska následně uvedli, že je mezinárodní federace informovala o tom, že je vyřadila z programu MS juniorů na úkor Ruska.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Saúdská Arábie zneškodnila střely Húsíů, úlomky dopadly u Mekky

Húsíové - ilustrační snímek

Čína zesiluje aktivity u Tchaj-wanu. G7 varuje před hrozbou pro celý region

Každoroční vojenské cvičení proti hrozbě Číny na Tchaj-wanu (5. srpna 2026)

Cvičíte hlavně o víkendu? Studie ukázala, že i tak můžete chránit klouby, páteř i kosti

Nordic walking

Po svěžím startu Muchová odpadla. Na Turnaji mistryň už ztratila šanci na postup

Zklamaná Karolína Muchová ve druhém zápase na Turnaji mistryň v Indian Wells

Moskva zbavila Arménii práva hlasování ve společném vojenském paktu

Arménský premiér Nikol Pašinjan a ruský prezident Vladimir Putin (1. dubna...

Senátoři požádali Bílý dům o uchování dokumentů k vývozu čipů Nvidie do Číny

Šéf Nvidie Jensen Huang na konferenci Invest in Germany v Berlíně 19. října 2026

Teplé oblečení, dřevo na topení a vařiče. Zimu přežijeme, míní sebevědomí Ukrajinci

Každodenní život v okupovaných Oleškách na Ukrajině (29. října 2026)

Péče o děti doběhne matky v důchodu. Nestíhají si naspořit, ukázal průzkum

ilustrační snímek

Po týdnu sečteno. Scott Colom je prvním černošským senátorem v Mississippi od občanské války

Demokrat Scott Solom se stal prvním černošským senátorem v Mississippi od...

Sedm zemí odmítlo hrát s Ruskem na MS juniorů, tvrdí německý šéf. Prý i Česko

ilustrační snímek

Soutěž s Philips Sonicare: Zuby jako ze žurnálu? Pravidla, která by mělo znát každé dítě
Soutěž s Philips Sonicare: Zuby jako ze žurnálu? Pravidla, která by mělo znát každé dítě

Zdravé zuby nejsou jen o tom, jak často navštívíte zubaře. Vaše dítě by si mělo vytvořit správné návyky ideálně už od malička. V našem článku...

Politický diář

O Kaiserovi a jeho názorech to není. Velké části společnosti tady regulérně „hráblo“

Oldřich Kaiser na premiéru filmu Pět švestek symbolicky dorazil v námořnickém...

Financování médií musí mít záruky. Evropský parlament řešil situaci v ČR

Demonstrace veřejnoprávní média v Olomouci. (3. listopadu 2026)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.