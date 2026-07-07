Rusové jsou zpět. Mezinárodní olympijský výbor předběžně zrušil jejich suspendaci

Mezinárodní olympijský výbor (MOV) předběžně zrušil po téměř třech letech suspendaci Ruského olympijského výboru, jeho sportovci se tak mohou zapojit do kvalifikací i kolektivních sportů pro letní hry v roce 2028 v Los Angeles. Informoval o tom na tiskové konferenci v Lausanne.
Sankce uvalil MOV na Rusko po napadení Ukrajiny. Zároveň v úterý doporučil sportovním organizacím, aby ukončily program prověřování neutrálního statusu Rusů.
Zatím nicméně neschválil, že mohou soutěžit pod svou vlajkou a hymnou.
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