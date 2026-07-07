Rusové jsou zpět. Mezinárodní olympijský výbor předběžně zrušil jejich suspendaci

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  17:18
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Ruská vlajka a olympijské hry? Ještě nedávno neslučitelná myšlenka. | foto: ČTK

Mezinárodní olympijský výbor (MOV) předběžně zrušil po téměř třech letech suspendaci Ruského olympijského výboru, jeho sportovci se tak mohou zapojit do kvalifikací i kolektivních sportů pro letní hry v roce 2028 v Los Angeles. Informoval o tom na tiskové konferenci v Lausanne.

Sankce uvalil MOV na Rusko po napadení Ukrajiny. Zároveň v úterý doporučil sportovním organizacím, aby ukončily program prověřování neutrálního statusu Rusů.

Souhlasíte s rozhodnutím MOV?

Zatím nicméně neschválil, že mohou soutěžit pod svou vlajkou a hymnou.

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