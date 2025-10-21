Ruští a běloruští lyžaři se nemůžou kvalifikovat na olympijské hry, rozhodla FIS

„Režim AIN (neutrálních sportovců) byl stanoven jako možná cesta pro sportovce z Ruska a Běloruska k soutěžení na olympijských hrách, přičemž každá mezinárodní federace zůstává zodpovědná za rozhodnutí o tom, zda těmto sportovcům umožní účast ve svém stávajícím kvalifikačním systému,“ uvedla FIS.
Mezinárodní olympijský výbor v září potvrdil, že Rusové a Bělorusové mohou startovat na zimní olympiádě v příštím roce stejně jako loni v Paříži jen jako neutrální individuální sportovci, pokud splní dané podmínky. I nadále ale budou soutěže pod pěti kruhy bez zástupců obou zemí v týmových soutěžích.
FIS o nepřipuštění ruských a běloruských reprezentantů do soutěží rozhodl čtyři dny před startem sezony Světového poháru v alpském lyžování v Söldenu. Zástupci obou zemí se nebudou účastnit ani závodů v běžeckém lyžování, severské kombinaci, skocích na lyžích či snowboardových disciplínách.
Mezinárodní lyžařská federace je největší z devíti zastřešujících organizací sportů v programu zimních olympijských her. Soutěže spadající pod FIS tvoří takřka polovinu všech medailových klání. Bez účasti Rusů a Bělorusů v lyžařských a snowboardových závodech tak bude počet neutrálních sportovců v Itálii zřejmě jen jednociferný.
V Cortině na olympijských hrách určitě nebudou vedle lyžařů startovat ani biatlonisté, sáňkaři či bobisté a skeletonisté z Ruska a Běloruska. Mezinárodní federace IBU, FIL a IBSF už dříve rozhodly o prodloužení zákazu startů sportovců z obou zemí ve všech svých soutěžích včetně kvalifikačních bojů. V dodatečné kvalifikaci krasobruslařů v září uspěli dva zástupci Ruska a jeden z Běloruska, přibýt ještě mohou rychlobruslaři a skialpinisté.
Stejný přístup FIS se týká i paralympijských sportovců. Mezinárodní paralympijský výbor přitom v září zrušil suspendaci Ruska a Běloruska, jež byla v platnosti od vpádu Ruska na Ukrajinu. Účast sportovců z těchto zemí na březnových paralympijských hrách v Itálii ale rovněž závisí na rozhodnutí mezinárodních federací šesti paralympijských sportů.