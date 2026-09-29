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Německý útočník Naderi je českým reprezentantem, ve Španělsku může hrát

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  20:43aktualizováno  20:43
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Ryan Naderi z Rangers slaví gól proti Celtiku.

Ryan Naderi z Rangers slaví gól proti Celtiku. | foto: Jason CairnduffReuters

Brzy už se má rvát i za Česko. Ryan Naderi z Rangers svádí souboj s Cameronem...
Ryan Naderi z Rangers se snaží zkrotit míč v derby se Celtikem.
Ryan Naderi z Rangers si zpracovává míč v obležení soupeřů ze Celtiku.
Ryan Naderi z Glasgow Rangers dává gól v utkání závěrečného předkola...
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Z německého fotbalisty Ryana Naderiho je český reprezentant. Vedení asociace vyřešilo všechny potřebné dokumenty a rodák z Drážďan se připojil k národnímu mužstvu těsně před utkáním Ligy národů proti Anglii. Proti ní však ještě k dispozici není.

Nebýt administrativních formalit, mohl už o víkendu trápit chorvatskou obranu. A v úterý večer tu anglickou.

Národní mužstvo se ještě musí obejít bez něj, ale v sobotu v Oviedu proti Španělsku už bude k dispozici. A příští týden ve Wembley proti Anglii rovněž.

Ryan Naderi

Narozen 10. července 2003

Kariéra: SFK Drážďany, Dynamo Drážďany, Mönchengladbach II (2022 až 2024), Hansa Rostock (2024 až února 2026), Rangers (únor 2026 - ?)

Bilance v Rangers: 22 zápasů, 7 branek, 6 asistencí

„Ryan měl velký zájem reprezentovat právě Česko a jeho rozhodnutí si vážíme. Je to velmi zajímavý hráč, který může rozšířit naše možnosti v ofenzivní fázi hry, a těšíme se na spolupráci s ním,“ řekl generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd.

Pro Čechy to může být vskutku zajímavá posila, před deseti dny rozhodl derby o Glasgow, díky gólu třiadvacetiletého útočníka vyhráli Rangers nad Celtikem 1:0.

Třiadvacetiletý Naderi se narodil v Drážďanech české matce a bulharskému otci, kromě českého má i německé občanství.

„Mamka je z Česka, babička tam bydlí, a když jsem měl prázdniny, často jsem tam byl,“ říkal v srpnu v Jablonci, když jeho tým pohořel v kvalifikaci o Konferenční ligu. „Česky umím už ne tak dobře, jak to bývalo. Ale je to v pohodě.“

Naderi je hroťák, který narostl hodně přes metr devadesát, a v pohárovém zápase v Jablonci ukázal, že by se mohl hodit.

Ryan Naderi z Rangers FC dává gól v utkání závěrečného předkola Konferenční ligy s Jabloncem.

Má sílu, výběr místa, zakončit umí na všechny způsoby. Proti Jablonci běhal do umdlení, lil z něj pot, gól si vydřel poctivým přístupem. Na trávníku i v civilu z něj čiší klid, mluví rozumně, mísí se v něm pokora a zdravé sebevědomí. A z třiadvacetiletého chlapíka, o kterém jste zřejmě před pár měsíci neměli potuchy, je najednou žhavé jméno.

Ve středu už bude s novými spoluhráči trénovat.

„Jsem opravdu nadšený. Moc se těším, až se připojím k týmu, poznám nové spoluhráče i celý realizační tým. Je to pro mě důležitý krok a osobní rozhodnutí, protože díky mamince mám k Česku velmi blízký vztah. Udělám maximum, abychom byli společně úspěšní,“ řekl Naderi pro web fotbalové asociace.

Kdyby to šlo, už by byl v původní nominaci. Jenže na české straně se zadrhlo vyřizování dokumentů, které jsou nutné pro to, aby mohl reprezentovat Česko.

„Naše právní oddělení pro to dělá možné i nemožné. Chtěl bych říct, že si ho velice vážím, protože udělal hrozně moc, aby se k týmu mohl připojit,“ přiblížil Nedvěd. A nevyloučil, že by se to stihlo během třítýdenního srazu. Což se také stalo.

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