Rychlá reakce. Vedení ligy vyhovělo Plzni, víkendový duel v Boleslavi se hrát nebude

„Velmi dobře si uvědomujeme, jak je cesta předkoly náročná a že každý vstřícný krok, ať už směrem k regeneraci nebo většímu prostoru na přípravu, může sehrát klíčovou roli,“ oznámil šéf ligy Tomáš Bárta.

S odkladem souhlasila i domácí Boleslav, což je podmínka. Proto se utkání, jež mělo mít výkop v sobotu v 17 hodin, hrát nebude. O náhradním termínu se teprve rozhodne.

„Cílem je podpořit plzeňský klub a vytvořit mu ideální podmínky pro nadcházející předkola Ligy mistrů,“ navázal Bárta.

Plzeň ve středu večer po otočce v Ženevě vyřadila švýcarský Servette (3:1) a už v úterý ji v úvodním utkání třetího předkola čeká duel na půdě skotských Rangers.

„Všiml jsem si, že některé asociace to svým týmům v pohárech ulehčují. U nás to tak je ale jen v posledním předkole. To je k zamyšlení. Za chvíli půlnoc a my další zápas hrajeme v pět. Proč ne v osm, proboha?“ zlobil se Koubek.

I jeho slova k rychlému řešení dopomohla.

Vždyť Plzeň měla nastoupit v Boleslavi zhruba 66 hodin poté, co dohrála v Ženevě. Úzus FIFA říká, že by hráči měli mít mezi jednotlivými zápasy alespoň 72 hodin pauzu.

V minulé sezoně LFA podobně reagovala v případě ostravského Baníku, jemuž po návratu z Arménie (po utkání s Urartu) před dalším předkolem proti Kodani odložila regionální derby s Karvinou.

Naopak Sparta, která byla před rokem v podobné situaci jako Plzeň a od začátku sezony do konce prázdnin odehrála v rychlém sledu třináct soutěžních zápasů, o odklad nežádala a zátěž rozložila na více hráčů.

Od roku 2023 platí, že ligové utkání si mohou odložit všichni účastníci play off evropských pohárů, což je závěrečné čtvrté předkolo. V minulém ročníku si Plzeň takto odložila ligový duel s Olomoucí, který byl na programu mezi souboji se skotskými Hearts v Evropské lize.

Ze stejného důvodu se na konci loňského srpna na žádost domácích nehrálo ani utkání Mladá Boleslav - Slavia.