Zdráhalová obsadila na pětistovce 26. místo, zlato slaví Koková

Sprint rychlobruslařek na 500 metrů na ZOH v Miláně vyhrála favorizovaná Femke Koková z Nizozemska v novém olympijském rekordu 36,49. Nikola Zdráhalová obsadila na své nejslabší trati 26. místo.
Nizozemka Femke Koková oslavuje vítězství ve finále ženského rychlobruslení na 500 metrů. (15. února 2026)

Mistryně světa a světová rekordmanka Koková vyhrála olympijský sprint jako první nizozemská rychlobruslařka. S velkým odstupem 66 setin skončila druhá její krajanka Jutta Leerdamová. Nizozemky si vyměnily pořadí oproti závodu na 1000 metrů. Stupně vítězů tak mají stejné složení jako na kilometru, neboť bronz stejně jako v pondělí vybojovala Japonka Miho Takagiová.

Pětadvacetiletá Koková jela v poslední rozjížďce s obhájkyní zlata Erin Jacksonovou. Vlajkonoška americké výpravy ze slavnostního zahájení zajela pátý čas se ztrátou pět setin na Takagiovou. Mezi ně se ještě vměstnala na čtvrté místo Italka Serene Pergherová, jež byla od medaile tři setiny.

Devětadvacetiletá Zdráhalová byla v Miláně na kilometru desátá. Pětistovku, jež nepatří mezi její nejsilnější tratě, odjela v druhé rozjížďce za rovných 39 sekund a skončila podobně jako před čtyřmi roky v Pekingu, kde byla pětadvacátá. V Pchjongčchangu 2018 získala na pětistovce bronz Karolína Erbanová.

Zdráhalovou ještě čeká páteční start na 1500 metrů, v němž by se mohla představit se svou životní partnerkou Martinou Sáblíkovou. Loučící se česká legenda by mohla v závodě startovat, nebo být podporou Zdráhalové na oválu a ukazovat jí během průjezdů časy.

XXV. zimní olympijské hry:

Rychlobruslení (Milán)

Ženy - 500 m: 1. Koková 36,49, 2. Leerdamová (obě Niz.) 37,15, 3. Takagiová (Jap.) 37,27, 4. Pergherová (It.) 37,30, 5. Jacksonová (USA) 37,32, 6. Ziomeková-Nogalová (Pol.) 37,39, ...26. Zdráhalová (ČR) 39,00.

