V závodě na 3000 metrů skončila sedmá Martina Sáblíková, která zaostala o jednu příčku za svým nejlepším umístěním na této trati v sezoně. Nikola Zdráhalová byla osmá na 1000 metrů, jejím maximem v této disciplíně je šestá pozice.
Jílek potvrdil výbornou formu. Na stupně vítězů se letos probojoval potřetí a popáté celkově. V Hamaru zaznamenal další velký úspěch, v březnu zde získal bronz na mistrovství světa v závodě na deset kilometrů. Tentokrát překonal o více než dvě sekundy 16 let starý rekord dráhy Nizozemce Svena Kramera.
Český reprezentant startoval v předposlední jízdě s Loubineaudem. Postupně zrychloval a dařilo se mu zajíždět kola pod 29 sekund. Jízdu dokončil s velkým náskokem, který v závěrečné jízdě nepokořil ani domácí Eitrem. Jílek se dostal do čela hodnocení SP na dlouhých tratích o pět bodů před Loubineauda.
Osmatřicetiletá Sáblíková, jež je na trojce šestinásobnou mistryní světa, byla na této trati v sezoně dvakrát šestá. V Norsku startovala trojnásobná olympijská vítězka v poslední rozjížďce a časem 4:05,74 ztratila 4,79 sekundy na vítěznou Marijke Groenewoudovou z Nizozemska. Další místa na stupních vítězů obsadily Kanaďanka Isabelle Weidemannová a domácí Ragne Wiklundová.
Sedmá příčka stačila Sáblíkové k tomu, aby si zajistila po trojce olympijský start i na pětikilometrové trati. „(Čas) 4:05 není špatný, není to ani dobrý. Pro mě bylo nejdůležitější, že to sedmé místo mi zajistilo účast na pět kilometrů. Jsem hrozně moc ráda, jak to dopadlo. Cíl pro tuhle sezonu – jet na olympiádě trojku, pětku – se mi splnil, takže já jsem spokojená,“ řekla Sáblíková v nahrávce pro média.
Devětadvacetiletá Zdráhalová, která si v pátek vylepšila čtvrtým místem na 1500 metrů maximum v seriálu, zajela na kilometru čas 1:16,136 minuty. Zvítězila Japonka Miho Takagiová, na niž česká reprezentantka ztratila 1,74 sekundy, před Nizozemkami Femke Kokovou a Marrit Fledderusovou. Nejlépe Zdráhalová skončila na kilometrové trati šestá v únoru v Tomaszówě Mazowieckém.
