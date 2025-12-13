Jílek znovu oslnil! Český mladík zničil konkurenci i na pětce a slaví další výhru

Autor: ,
  18:09aktualizováno  18:09
Přesně před týdnem devatenáctiletý rychlobruslař oslnil na deseti kilometrech, když si v Heerenveenu připsal první triumf ve Světovém poháru. Tentokrát Metoděj Jílek řádil na poloviční trati. Český supertalent v Hamaru vyhrál v rekordu trati 6:07,58 a bezmála o pět sekund porazil nejlepšího konkurenta Francouze Timothyho Loubineauda, jemuž oplatil měsíc starou porážku ze Salt Lake City.
Metoděj Jílek zdraví fanoušky po triumfu v závodě na 5 000 metrů v Hamaru.

Metoděj Jílek zdraví fanoušky po triumfu v závodě na 5 000 metrů v Hamaru. | foto: Profimedia.cz

Tři nejlepší rychlobruslaři na 5000 metrů v Hamaru. Zleva druhý Francouz...
Metoděj Jílek během závodu na 5000 metrů v Hamaru.
Rychlobruslař Metoděj Jílek po závodě na 10 000 metrů v rámci Světového poháru...
Metoděj Jílek mává fanouškům po prvním triumfu ve Světovém poháru.
10 fotografií

V závodě na 3000 metrů skončila sedmá Martina Sáblíková, která zaostala o jednu příčku za svým nejlepším umístěním na této trati v sezoně. Nikola Zdráhalová byla osmá na 1000 metrů, jejím maximem v této disciplíně je šestá pozice.

Jílek potvrdil výbornou formu. Na stupně vítězů se letos probojoval potřetí a popáté celkově. V Hamaru zaznamenal další velký úspěch, v březnu zde získal bronz na mistrovství světa v závodě na deset kilometrů. Tentokrát překonal o více než dvě sekundy 16 let starý rekord dráhy Nizozemce Svena Kramera.

Český reprezentant startoval v předposlední jízdě s Loubineaudem. Postupně zrychloval a dařilo se mu zajíždět kola pod 29 sekund. Jízdu dokončil s velkým náskokem, který v závěrečné jízdě nepokořil ani domácí Eitrem. Jílek se dostal do čela hodnocení SP na dlouhých tratích o pět bodů před Loubineauda.

Metoděj Jílek během závodu na 5000 metrů v Hamaru.

Osmatřicetiletá Sáblíková, jež je na trojce šestinásobnou mistryní světa, byla na této trati v sezoně dvakrát šestá. V Norsku startovala trojnásobná olympijská vítězka v poslední rozjížďce a časem 4:05,74 ztratila 4,79 sekundy na vítěznou Marijke Groenewoudovou z Nizozemska. Další místa na stupních vítězů obsadily Kanaďanka Isabelle Weidemannová a domácí Ragne Wiklundová.

Sedmá příčka stačila Sáblíkové k tomu, aby si zajistila po trojce olympijský start i na pětikilometrové trati. „(Čas) 4:05 není špatný, není to ani dobrý. Pro mě bylo nejdůležitější, že to sedmé místo mi zajistilo účast na pět kilometrů. Jsem hrozně moc ráda, jak to dopadlo. Cíl pro tuhle sezonu – jet na olympiádě trojku, pětku – se mi splnil, takže já jsem spokojená,“ řekla Sáblíková v nahrávce pro média.

Devětadvacetiletá Zdráhalová, která si v pátek vylepšila čtvrtým místem na 1500 metrů maximum v seriálu, zajela na kilometru čas 1:16,136 minuty. Zvítězila Japonka Miho Takagiová, na niž česká reprezentantka ztratila 1,74 sekundy, před Nizozemkami Femke Kokovou a Marrit Fledderusovou. Nejlépe Zdráhalová skončila na kilometrové trati šestá v únoru v Tomaszówě Mazowieckém.

SP v rychlobruslení v Hamaru (Norsko)

Muži
1000 m: 1. Stolz (USA) 1:07,63, 2. Žurek (Pol.) 1:08,21, 3. Nuis (Niz.) 1:08,25, ...divize B: 35. Stodola (ČR) 1:15,62
Průběžné pořadí SP (po 4 z 5 závodů): 1. Stolz 240, 2. De Boo (Niz.) 188, 3. Žurek 180
5000 m: 1. Jílek (ČR) 6:07,58, 2. Loubineaud (Fr.) 6:12,29, 3. Eitrem (Nor.) 6:13,49, ...divize B: 38. Procházka (ČR) 6:49,76
Průběžné pořadí SP (po 4 z 5 závodů): 1. Jílek 210, 2. Loubineaud 205, 3. Eitrem 193

Ženy
1000 m: 1. Takagiová (Jap.) 1:14,39, 2. Koková 1:14,73, 3. Fledderusová (obě Niz.) 1:15,39, ...8. Zdráhalová (ČR) 1:16,13
Průběžné pořadí SP (po 4 z 5 závodů): 1. Koková 216, 2. Fledderusová 169, 3. Boweová (USA) 166, ...21. Zdráhalová 91
3000 m: 1. Groenewoudová (Niz.) 4:00,95, 2. Weidemannová (Kan.) 4:01,30, 3. Wiklundová (Nor.) 4:01,41, ...7. Sáblíková (ČR) 4:05,74, divize B: 26 Korvasová 4:19,16, 31. Kuršová (všechny ČR) 4:22,55
Průběžné pořadí (po 4 z 5 závodů): 1. Wiklundová 210, 2. Weidemannová 191, 3. Maltaisová (Kan.) 174, ...7. Sáblíková 144, 37. Zdráhalová 28

Vstoupit do diskuse

Sledujte sportovní soutěže:

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.