Stříbrná jízda na pětce. Jílek má medaili hned při své olympijské premiéře

  17:38aktualizováno  18:16
Rychlobruslař Metoděj Jílek získal při svém prvním startu v kariéře na olympijských hrách stříbrnou medaili. V Miláně při závodě na 5000 metrů nestačil pouze na Nora Sandera Eitrema, který zvítězil v olympijském rekordu v čase 6:03,95. Jílek za ním zaostal o dvě a půl sekundy. Senzační bronz bere domácí Riccardo Lorello.
Metoděj Jílek při závodu na 5000 metrů v rychlobruslení na zimních olympijských hrách (8. února 2026) | foto: ČTK

Devatenáctiletému Jílkovi přisoudil los do rozjížďky právě Eitrema. Ten při posledním závodě před olympiádou pokořil na pětikilometrové trati světový rekord a byl hlavním favoritem klání.

Závod rychlobruslařů na 5000 metrů

Podrobná reportáž

Český rychlobruslař jel dlouho na úrovni Nora, až teprve v půlce závodu se mu o čtyři roky starší soupeř začal vzdalovat.

Přestože mezera mezi dvěma závodníky se neustále drobně zvyšovala, Jílek stále zůstával v zelených číslech a bezpečně kontroloval průběžně druhé místo. Cílem projel v čase 6:06,48.

Na startu zbýval poslední pár rychlobruslařů, z nichž především Timothy Loubineaud mohl ještě medailovými příčkami zamíchat.

Brzy ale bylo jasné, že Francouz ani Eitrema, ani Jílka neohrozí. A nakonec zdaleka nestačil ani na Itala Lorella, který zajel životní jízdu už v první polovině startovní listiny. Přitom před nedělí rozhodně nepatřil mezi medailové kandidáty.

Po dojetí poslední dvojice začal Ital euforicky slavit, s nadšeným úsměvem přijímal gratulace také Eitrem.

Sander Eitrem z Norska vyhrál zlato v závodu na 5 000 metrů v rychlobruslení na zimních olympijských hrách 2026 v Miláně v Itálii (8. února 2026)

Pouze český mladík vypadal, že se mu stříbro snad ani slavit nechce. Při své velké ambicióznosti si zcela jistě myslel na tu nejcennější medaili. Další pokus ji získat bude mít v pátek na dvojnásobné trati.

Přestože Jílek na olympijských hrách debutuje, patřil mezi nejvážnější adepty na medaili, pokud ne přímo na zlato.

V lednu si pojistil celkové vítězství ve Světovém poháru na dlouhých tratích, na pěti kilometrech ovládl prosincový závod SP v norském Hamaru. Tehdy na domovském ledě zasadil Eitremovi tvrdou porážku a zajel nový rekord dráhy.

Eitrem si prosincové zklamání však v neděli na olympijské dráze dosyta vynahradil.

Jílek přidal v neděli druhou medaili do české sbírky, společně se zlatem snowboardistky Zuzany Maděrové se Česká republika vyšvihla na dělené čtvrté místo v pořadí zemí.

Zároveň český rychlobruslařský talent medailí na pěti kilometrech navázal na Martinu Sáblíkovou, která má ze stejné trati čtyři olympijské cenné kovy mezi ženami – poslední, bronzovou medaili, získala před čtyřmi lety v Pekingu.

XXV. zimní olympijské hry

Rychlobruslení (Milán)

Muži - 5000 m: 1. Eitrem (Nor.) 6:03,95, 2. Jílek (ČR) 6:06,48, 3. Lorello 6:09,22, 4. Ghiotto (oba It.) 6:09,57, 5. Loubineaud (Fr.) 6:11,15, 6. Kongshaug (Nor.) 6:11,31

