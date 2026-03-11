Předávání rychlobruslařského žezla. Sáblíková a Jílek hodnotí historickou zimu

Víc symbolické poslední měsíce být snad ani nemohly. Zatímco Martina Sáblíková objížděla rychlobruslařské závody a loučila se se svou veleúspěšnou kariérou, Metoděj Jílek na stejných akcích sbíral první vítězství. Před letní pauzou se oba ještě jednou sejdou, aby uplynulou sezonu zhodnotili společně.

Osmatřicetiletá Sáblíková avizovala uplynulou sezonu jako rozlučkovou už dlouho dopředu. Nakonec se jí nevyvedla zcela podle představ.

Nejvíc českou rychlobruslařku mrzela nemoc na olympiádě, kvůli které se musela v Miláně odhlásit ze své nejoblíbenější trati na 3000 m a viróza ovlivnila i její výkon na pěti kilometrech.

Poslední start absolvovala minulý víkend na mistrovství světa v Heerenveenu, kde se rozloučila s vášnivými nizozemskými fanoušky.

Sáblíková na šampionátu ve víceboji startovala popatnácté, stále teprve devatenáctiletý Jílek poprvé. Přesto ale chtěl útočit na zlato a nakonec si odvezl stříbrnou medaili – první pro české mužské rychlobruslení v historii.

Taková „poprvé“ zapisoval Jílek celou sezonu. První vítězství ve Světovém poháru na pětce i desítce, celkové vítězství v seriálu, první olympijská medaile a konečně i vytoužené první olympijské zlato.

