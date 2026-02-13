Rychlobruslení na ZOH ONLINE: Závod na 10 km, Jílek jede v předposlední rozjížďce

  14:40aktualizováno  16:06
Druhý start na olympijských hrách má před sebou v pátek Metoděj Jílek. Devatenáctiletého českého rychlobruslaře čeká závod na 10 kilometrů, ve kterým znovu bude patřit k hlavním favoritům. Klání sledujte podrobně od 16:00 v naší podrobné online reportáži.

Metoděj Jílek při závodu na 5000 metrů v rychlobruslení na zimních olympijských hrách (8. února 2026) | foto: Reuters

Jílek si při svém olympijském debutu v neděli vyjel stříbro z pětikilometrové trati. Na dvojnásobné distanci by chtěl ideálně přidat ještě cennější kov.

Myslet si na něj může právem. Loni na mistrovství světa získal bronz. Jediný závod této sezony Světového poháru v nizozemském Heerenveenu suverénně ovládl a ještě stanovil nový rekord dráhy.

To bylo ale v prosinci, kdy mnozí jeho konkurenti ještě mohli ladit a zadržovat formu na olympiádu.

Jak se jí podařilo vyladit Jílkovi, bude jasné v páteční podvečer.

Do závodu startuje šest párů, Jílek nastoupí v tom pátém. Společnost mu měl původně dělat Američan Casey Dawson, těsně před startem se ale za závodu odhlásil.

Nově tak bude Jílkovi partnerem Kanaďan Ted-Jan Bloemen.

Jílek už ale bude mít v té době dobrou představu o čase favoritů. Hned v první rozjížďce startuje senzační majitel bronzu z pětky Riccardo Lorello, ve třetím páru se představí polský závodník Vladimir Semirunnij. V tom čtvrtém domácí Davide Ghiotto, který je zároveň na desítce světovým šampionem i rekordmanem.

Po Jílkovi nastoupí v závěrečné rozjížďce nedělní vítěz Nor Sander Eitrem společně s Francouzem Timothy Loubineaudem.

